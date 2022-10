Chile rechazó extraditar a Mauricio Toledo, ex alcalde de Coyoacán

La Corte de Chile tomó la decisión de no extraditar a Toledo (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Mauricio Toledo, ex alcalde de Coyoacán, no será extraditado a México para enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito. Esto debido que la Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud.

Ha trascendido que la petición fue negada porque no se cumplió con el requisito de que el delito por el que es señalado se sancione con un mínimo de un año en prisión en ambos países. En Chile, este ílicito es castigado con multa.

De manera preelimar se sabe que fueron cuatro votos en contra y uno a favor de la extradición los que determinaron que Toledo continúe en el país sudamericano.

Esta decisión se tomó casi diez meses después de que el ministro chileno Mauricio Silva Cancino aprobó extraditar al ex militante del Partido del Trabajo (PT) a su país de origen. La medida había sido aprobada luego de que las autoridades chilenas comprobaron que el ex funcionario no era víctima de una persecución política.

Por qué fue acusado Mauricio Toledo

Las sospechas sobre Mauricio Toledo comenzaron desde 2016, año en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) identificó irregularidades en su patrimonio.

Toledo era propietario de inmuebles con un valor que no estaba acorde al salario que percibía como servidor público.

Fue hasta el enero de 2021 de la FGJ anunció una investigación contra el ex alcalde de Coyoacán por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. En agosto de es mismo año se aprobó su desafueron en la Cámara de Diputados, con 381 votos a favor.

Sin embargo, Toledo no enfrentó a la Fiscalía desde aquel momento ya que viajó a Chile desde finales de julio, antes de ser desaforado.

Desde entonces las autoridades han revelado detalles del lujoso estilo de vida por el que es acusado de enriquecerse ilícitamente. En marzo de 2022 la FGJ cateó una ostentosa propiedad de Toledo

Entre los lujos encontrados en el inmueble están una cava, una sala de juegos, una caballeriza, un sauna, cancha de juegos de fútbol y basquétbol e incluso un salón de fiestas.

Quién es Mauricio Toledo

El acusado inició su carrera política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Siendo parte de esta bancada llegó a ser delegado (equivalente al cargo de alcalde) de Coyoacán, durante el periodo 2012-2015.

*Información en desarrollo