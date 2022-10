RBD se echó palomazo de ‘Sálvame’ y ‘Rebelde’ en la boda de Maite Perroni; así fue el momento

Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann acompañaron a su gran amiga en su enlace matrimonial (Fotos: Instagram/@anahi/@angeliqueboyer)

Tras un éxito mundial en el 2004 y 11 años de ausencia, desde el concierto virtual Ser O Parecer 2020 -el cual se realizó por la pandemia de COVID-19- los fans de RBD han tenido más de una reunión de sus integrantes, siendo la reciente boda de Maite Perroni un pretexto perfecto para poder volver a verlo juntos, e incluso escucharlos cantar sus más grandes clásicos.

El pasado sábado 9 de octubre, la protagonista de Triunfo del amor se convirtió en la penúltima ‘rebelde’ que contrajo matrimonio -siendo Christopher Uckermann el único que no ha tenido planes de boda- con el productor de TV Azteca Andrés Tovar, después de un inició tormentoso por la ex relación de él con Claudia Martín, que tuvo su final feliz a lado de sus familiares y amigos más allegados en una ceremonia muy íntima que se celebró en Valle de Bravo.

Aunque ya se había ventilado que todos sus compañeros de la agrupación pop habían sido invitados, la expectativa por saber si asistían así como de qué manera interactuarían entre ellos mantuvo toda la atención previo y durante el evento social, que por el momento es considerado como “la boda del año”. Y también ha marcado el regreso de la banda, pues no dudaron en echarse un palomazo, abrazados y con grandes sonrisas, de los clásicos Sálvame y Rebelde.

En videos difundidos por los mimos artistas invitados, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann y la novia del momento, Maite Perroni, hicieron un círculo abrazados donde aunque se les podía ver felices cantando a todo pulmón las canciones que hicieron de la telenovela Rebelde (2004) una de las más exitosas en la historia de Televisa, pero también sumamente nostálgicos, pues recientemente la banda nominada al Latin Grammy cumplió 18 años de su inicio.

Las reacciones en sus millones de fans no se hicieron esperar, pues además de que son contadas las veces que se les ha visto juntos después del anuncio de la separación de la banda en el año 2009, más de uno asegura que la generación juvenil ahora realiza una vida de adultos, al igual que ellos, una muestra de que ha pasado el tiempo pero dichas canciones siguen siendo vigentes en esas y nuevas generaciones.

🚨 Suelten las lágrimas 😭



Maite Perroni, Christopher Uckermann, Anahí y Christian Chávez representando a RBD en la boda de Maite cantando y bailando “Rebelde”.pic.twitter.com/uLu3Usg84U — Diegogh ▶️ (@SeptimoRebelde) October 10, 2022

“Ahora sí las tres chicas están felizmente casadas y aunque en el caso de los niños las cosas no han pintado muy bien, me llena de amor que Maite está logrando su sueño de enamorarse de verdad e incluso casarse”. “Esta versión de Rebelde y Sálvame es más que especial, no se trata de trabajo, de un concierto más en la larga lista que hay y podría haber, sino de algo entre cuatro hermanos que toda la vida los unirá dichas melodías”. “Chris casi llorando mientras Any le canta casi al oído a Mai y Ucker buscando un micrófono para hacerle segunda, fue icónico”.

Angelique Boyer fue otra de las grandes luminarias que asistieron, pues además de que trabajaron juntas justo en Rebelde, su pareja y también galán de telenovelas Sebastián Rulli es otro grande amigo de la actriz, pues laboraron en el melodrama Papá a toda madre. Por ese motivo, la intérprete de Teresa -una de las villas y a la vez protagonistas más queridas y odiadas de la televisión- se unió a los RBD para cantar con ellos y recordar su debut en Televisa 18 años atrás.

Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron en Valle de Bravo. (Foto: Twitter @spetimorebelde/ Maite Perroni Instagram)

Los grandes ausentes de la noche fueron Dulce María y Alfonso Herrera, pues aunque por el momento se desconocen los motivos, las declaraciones de Paco Álvarez, esposo de ella, ya habían dejado entrever que la agenda laboral haría posible su presencia en la boda.

