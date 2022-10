Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reunieron para convivir con su hija Kailani; así reaccionó Paulina Burrola

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron en 2016. (IG: mauochmann)

Pocas personas logran construir una buena relación con sus ex parejas después de separarse. Tal es el caso de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes sin importar los rumores detrás de su escandaloso divorcio han luchado por olvidar sus diferencias en pro de su hija Kailani y esta vez no fue la excepción, pues se reunieron para disfrutar de un mágico día familiar en Disneyland.

Los actores recurrieron a sus respectivas cuentas de Instagram para compartir, en conjunto, una serie de fotografías que tomaron durante su reciente visita al famoso parque de diversiones. Como si el tiempo no hubiera pasado, los ex esposos posaron muy sonrientes para la cámara junto a su pequeña hija de tan solo cuatro años de edad.

Después de cuatro años juntos decidieron separarse. (Foto Instagram: @aislinnderbez)

“La pasamos increíble en Disneyland #FamilyTime #HalloweenTime”, escribieron.

En las postales aparecen frente a una gran calabaza de Micky Mouse, arriba de un juego mecánico y junto al famoso castillo. En esta ocasión, la familia estuvo acompañada de unos amigos, quienes también llevaron a su hija para que conviviera con la única nieta de Eugenio Derbez.

Como era de esperarse, su publicación retumbó entre usuarios de redes sociales, pues no se habían dejado ver juntos desde hace varios meses. Por esa razón, la sección de comentarios se llenó con aplausos para ambos por su ejemplo de entrega, fortaleza, cariño y amor para Kailani. Sin embargo, entre las reacciones destacó Paulina Burrola -actual pareja sentimental de Mauricio Ochmann-, quien inesperadamente confesó su admiración por ambos.

“Admiración total. Que bonito”, escribió. Aunque la modelo recibió comentarios negativos, sobresalieron aquellos que aplaudieron su posición ante los constantes encuentros familiares entre su novio y la integrante de la dinastía Derbez por Kailani.

“Woooow! Besos para las dos! Que buen plan!”. “Qué hermos@s!!!!!”. “A eso le llamo ser padres. No Importa las diferencias que haya entre ellos, pero cuando se trata de su hija son un ejemplo”. “Wow, que inteligencia emocional, parental y personal. De verdad que qué bonito!!”. “Los amo, eran mi única esperanza de q el amor existe”. “Que me disculpe tu novia, pero ustedes nacieron para estar juntos”, fueron otros comentarios.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen teniendo una buena relación y se dividen para cuidar a su hija Kailani (IG: mauochmann)

Y es que tan solo pasaron unos meses desde que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se separaron cuando confirmó su romance con la modelo mexicana. En ese entonces de desataron rumores sobre una supuesta infidelidad, sin embargo, los protagonistas de A la mala (2015) confesaron que ya habían pasado por varios momentos difíciles y, aunque trataron de salvar su matrimonio, no lo consiguieron.

Actualmente, el actor estadounidense mantiene un tórrido romance con Paulina Burrola, mientras que Aislinn Derbez continúa soltera. Cabe mencionar que la intérprete de 36 años tuvo una relación con Jonathan Kubben -fotógrafo conocido en redes sociales como Mom, I’m fine- tras divorciarse de su ex esposo y aunque todo parecía ir viento en popa, lamentablemente terminaron a mediados de este 2022.

La actriz se veía muy feliz con la llegada de Jonathan (Foto: Historias temportales de Instagram/@aislinnderbez)

Así lo confirmó Aislinn durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram: “Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”.

SEGUIR LEYENDO: