Así explotó el Doctor García contra la comisión de árbitros durante el Puebla vs Chivas

El Doctor García explotó contra el arbitraje del Puebla vs Chivas (Foto: Instagram/ @garciaposti)

El último partido de la reclasificación del Apertura 2022 entre Puebla vs Chivas generó controversia pues a lo largo del juego se presentaron algunas inconsistencias arbitrales que generaron la molestia de la afición. Debido a que Luis Enrique Santander fue el árbitro central, la afición reclamó las posibles “preferencias” que pudo haber tenido el Rebaño a lo largo del partido.

Luis García, mejor conocido como el Doctor García, fue uno de los analistas deportivos que se unieron a los reclamos por la designación de Santander al partido de repechaje, así que durante la transmisión en vivo reaccionó de manera incendiaria, hasta se dirigió con palabras altisonantes a la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Cuando el silbante no marcó un penal a favor del Puebla durante el primer tiempo -el cual fue a causa de una mano dentro del área chica- el Doctor García no ocultó su molestia ya que para él sí era un penal claro y debió de haberse señalado a favor de la Franja.

“deja de poner a Santander cuando juegan las Chivas y te evitas un pedo…” pic.twitter.com/peGXFXvNqc — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) October 9, 2022

Argumentó que hasta en “torneos de barrios” esa infracción se marcaba como penal, por lo que no entendía la decisión que tomó Luis Santander de no señalar nada.

“Esto es increíble que no se marque penalti. Si Santander le va a las Chivas o no, a mí me vale un carajo, ¡esto es penalti aquí en China, en Francia, en Qatar, en el torneo de los barrios!”, argumentó.

Pero su molestia no quedó ahí ya que recordó que a lo largo de la semana se criticó la designación del árbitro. El Doctor García le sugirió a la Comisión de la FMF que ya no vuelva a poner a Santander en los partidos de Chivas; sin importar la categoría del juego, la comisión ya no debería poner a Luis Enrique a silbar los duelos del Rebaño, según el ex futbolista de Pumas.

Martinoli regañó al Doctor García por su lenguaje (Foto: YouTube/@TV Azteca Deportes)

En ese momento, Luis García perdió la paciencia pues olvidó que estaba al aire y se expresó con un lenguaje poco adecuado para la televisión deportiva.

“También la comisión de árbitros, deja de estar poniendo a Santander cuando jueguen las Chivas vamos a evitar suspicacias, yo creo, ¡deja de poner a Santander cuando juegue Guadalajara y te evitas un p*do!”.

Al momento en el que Luis García dijo aquella palabra, Christian Martinoli y Jorge Campos intervinieron para decir “¡eeeey!”, por lo que el Doctor se limitó a decir “perdón”. Para retomar la situación, Martinoli siguió narrando lo que estaba pasando en la cancha. “¡¿Cómo le pegaron a Barragán?! es por eso que me estoy indignando”, señaló el Deus.

Pero poco después Martinoli regañó a su compañero de micrófonos. “¡Doctor ¿qué le pasa?! , amarilla para Sepúlveda. ¡Se están perdiendo los papeles en el palco y en la cancha!”, finalizó el comentarista deportivo.

Puebla eliminó a Chivas en ronda de penales (Foto: Twitter/ @Chivas)

Los reclamos del Doctor fueron dirigidos a Enrique Santander ya que se hizo de la fama de “favorecer” a Chivas en la cancha pues no sería la primera vez que el silbante omite o no señala acciones que pudieron haber perjudicado a los tapatíos, así que el público fanático se encargó de calificar al árbitro de la FMF como alguien que “apoya” al club Guadalajara.

Al final el partido de Puebla vs Chivas terminó empatado, así que el equipo que pasó a liguilla se definió por la vía de los penales. En total fueron cinco rondas, el Rebaño fue el primero en cobrar el disparo desde los once pasos, pero en la cuarta ronda Jesús Angulo se equivocó y causó que Guadalajara no llegara a la liguilla, así que La Franja fue quien se llevó el último boleto a los cuartos de final.

