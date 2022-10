Cuánto costarán las entradas para el partido de Rafael Nadal y Casper Ruud en la Plaza de Toros de la CDMX

Tennis - ATP 500 - Abierto Mexicano - The Fairmont Acapulco Princess, Acapulco, Mexico - February 26, 2022 Spain's Rafael Nadal celebrates with the trophy after winning the final REUTERS/Henry Romero

Luego de que el propio Rafael Nadal confirmó la realización de un partido de exhibición contra el noruego Casper Ruud en la Ciudad de México, se dieron a conocer más detalles acerca del evento que lleva por nombre, en su primera edición, como TennisFestGNP.

El duelo amistoso entre el segundo y tercer mejor exponente en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) se realizará en la Plaza de Toros Monumental de Ciudad de México, el jueves 1 de diciembre de 2022, así lo informaron en una conferencia de prensa Alejandro Irarragorri y Javier Sordo Madaleno, respectivos presidentes de Orlegi Sport y SOMA.

La venta al público en general para el encuentro entre Nadal y Ruud está disponible desde el pasado 10 de octubre, poco más de dos meses antes del partido y puedes adquirirlos en www.tennisfest.mx y www.boletea.com.mx. Cabe señalar que el boletaje será solamente en línea, sin puntos de venta físicos.

FILE PHOTO: Tennis - ATP 500 - Abierto Mexicano - The Fairmont Acapulco Princess, Acapulco, Mexico - February 26, 2022 Spain's Rafael Nadal celebrates winning the final against Britain's Cameron Norrie REUTERS/Henry Romero/File Photo

Qué precios tendrá el encuentro entre Rafael Nadal y Casper Ruud desde la Plaza de Toros de la CDMX

Los boletos los podrás encontrar desde los 650 hasta los 10 mil 900 pesos, según un comunicado del @tennisfestmx.

- Barrera: 10 mil 900

- Primer tendido A: 8 mil 950

- Primer tendido B: 7 mil 500

- Segundo tendido A: 5 mil 850

- Segundo tendido B: 4 mil 900

- Segundo tendido C: 3 mil 950

- Palcos: 2 mil 875

- Lumbreras: 2 mil 500

- Zona general: 650

¡Boletos ya a la venta! 🎟️



A partir de este momento tus boletos para el duelo de @RafaelNadal vs @CasperRuud98 te están esperando... ¡Asegura tu lugar en el #TennisFestGNP!



🔗: https://t.co/1XeygK9pNI pic.twitter.com/40PYUu3XGA — TennisFest (@tennisfestmx) October 10, 2022

El tenista ibérico se presentará por Latinoamérica como parte de una gira amistosa con su colega de origen noruego que incluirá visitas por a Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Esta será la primera vez que Rafael Nadal, perteneciente al Big Three, se presente en la Ciudad de México, tal y como lo hizo hace algunos años Roger Federer cuando se enfrentó a Alexander Zverev.

Cabe resaltar que en la cuenta de Twitter verificada del evento, los organizadores difundieron un video donde el tenista español emitió un mensaje a toda la afición del deporte blanco en tierras aztecas. En el material audiovisual aseguró sentirse feliz de poder regresar a México, así como de presentarse por primera ocasión en la CDMX.

“Hola, México. Quiero decirles que me hace muchísima ilusión poder visitar por primera vez la Ciudad de México. Será el 1 de diciembre para jugar un partido que confío que será inolvidable. Siempre que vengo a México me llevo una inyección de energía increíble y espero que esta vez no sea la excepción, siempre me han tratado como un mexicano más y estoy muy ilusionado por poder jugar otra vez en frente de vosotros y por primera vez en la Ciudad de México”, reiteró.

FOTO DE ARCHIVO. Tenis - Abierto de Estados Unidos - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 1 de septiembre de 2022 - El español Rafael Nadal reacciona durante su partido de segunda ronda contra el italiano Fabio Fognini. REUTERS/Mike Segar

El tenista ibérico tiene con México una relación estrecha desde hace más de una década, el pasado mes de febrero se coronó en el Abierto de Acapulco. Para el AMT no ha sido confirmado para la edición en la que conmemoraran 30 años del torneo a partir del 27 de febrero al 4 de marzo de 2023.

El AMT de Acapulco ha sido uno de los bastiones del tenis en América Latina desde que se fundó en 1993. Los máximos ganadores han sido David Ferrer con tres campeonatos (2010, 2011 y 2012), Thomas Muster (1993, 1994, 1995 y 1996) y Rafael Nadal (2005, 2013, 2020 y 2022), cada uno con cuatro títulos.

“En Latinoamérica me he sentido muy querido. En México no es ninguna excepción. He sentido el cariño de la gente, que para mí es una sensación bonita, solo puedo dar gracias al pueblo mexicano por la bienvenida que me dan. Me ha gustado mucho estar en Acapulco”, contó para El País a penas en febrero de este año.

