Rafael Nadal confirmó un partido de exhibición en la Ciudad de México

Tennis - ATP 500 - Abierto Mexicano - The Fairmont Acapulco Princess, Acapulco, Mexico - February 26, 2022 Spain's Rafael Nadal celebrates with a sombrero after winning the final REUTERS/Henry Romero

El tenista de origen español, Rafael Nadal confirmó que llegará a la Ciudad de México para afrontar un juego de exhibición contra Casper Ruud como parte de una gira amistosa por Latinoamérica que incluirá visitas por a Bogotá, Quito, Belo Horizonte y Argentina.

El hecho fue dado a conocer el pasado viernes 30 de septiembre por el propio tenista español a través de un video publicado en sus redes sociales en compañía del también tenista de origen noruego de 23 años que rápidamente alcanzó más de 300 mil reacciones.

“Ya sé qué podemos hacer, podemos jugar un partido en Buenos Aires, si me ganas te invito un asado. ¿Sabes qué? Te doy cinco partidos de revancha, uno en Buenos Aires, otro en Bogotá, otro en Quito, otro en Belo Horizonte y otro en la Ciudad de México”, se le puede escuchar decir a Rafael Nadal.

Rafael Nadal anunció una serie de encuentros por Sudamérica, incluyendo la Ciudad de México

Los enfrentamientos tendrán sabor a revancha porque Casper Ruud, reciente finalista del US Open y actual número 3 del mundo, viene siendo una de las revelaciones del circuito y fue su oponente en la final de la última edición de Roland Garros, que fue ganada por el español por 6-3, 6-3 y 6-0 en 2 horas y 18 minutos.

Aunque aún no han dado más detalles sobre las fechas y recintos donde se presentarán, se espera que sea el próximo 1 de diciembre que Nadal y Ruud visiten la CDMX en la Plaza de Toros, donde hace unos años estuvo presente Roger Federer y Alexander Zverev.

Lo único confirmado hasta el momento es que la gira comenzará el 23 de noviembre en Buenos Aires desde la Arena Parque Roca.

El tenista ibérico, próximo 2 del ranking de la ATP, se coronó en el pasado mes de febrero en el Abierto de Acapulco y por ahora no ha sido confirmado para la edición en la que conmemoraran 30 años del AMT 2023, caso contrario del noruego, quien ya fue anunciado en el repertorio de tenistas que vendrán a partir del 27 de febrero al 4 de marzo de 2023.

Al evento acudirán Casper Ruud (2), Stefanos Tsitsipas (6) y el número uno del mundo por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Carlos Alcaraz, así lo dio a conocer el director del torneo, Raúl Zurutuza en una conferencia de prensa con diversos medios de comunicación.

“No fue difícil porque tenemos una gran relación con su agente (de Alcaraz). Pero creo que cada vez es más fácil poder convencerlos de venir por los temas de la hospitalidad, de cómo los tratamos. Luego dejamos un poco de lado el rol que juegan los fans, pero créeme que la afición mexicana tiene un peso específico. Aquí lo que nos sobra es ambiente”, indicó Zurutuza.

El Abierto mexicano de Acapulco ha sido uno de los bastiones del tenis en América Latina desde que se fundó en 1993. Los máximos ganadores han sido David Ferrer con tres campeonatos (2010, 2011 y 2012), Thomas Muster (1993, 1994, 1995 y 1996) y Rafael Nadal (2005, 2013, 2020 y 2022), cada uno con cuatro títulos.

“En Latinoamérica me he sentido muy querido. En México no es ninguna excepción. He sentido el cariño de la gente, que para mí es una sensación bonita, solo puedo dar gracias al pueblo mexicano por la bienvenida que me dan. Me ha gustado mucho estar en Acapulco”, contó para El País a penas en febrero de este año.

