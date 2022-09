Cuando Roger Federer estuvo en Ciudad de México en un encuentro de exhibición contra Alexander Zverev

Tennis - Exhibition match - Roger Federer v Alexander Zverev - Plaza Mexico, Mexico City, Mexico - November 23, 2019 Switzerland's Roger Federer and Germany's Alexander Zverev pose for a photo after the match REUTERS/Edgard Garrido

El mundo del deporte quedó consternado durante la mañana de este 15 de septiembre cuando el renombrado tenista, Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional a los 41 años.

El tenista, considerado uno de los mejores de todos los tiempos y ganador de 20 torneos de Grand Slam, confirmó que dejará el deporte profesional después de participar en la Laver Cup que se llevará a cabo desde The O2 Arena en Londres, Reino Unido, el fin de semana entre el 23 al 25 de septiembre.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje hacia mí estaba claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, resaltó en un fragmento de su comunicado.

Como era de esperarse la noticia comisionó al mundo del deporte, incluido en México donde el tenista helvético otorgó una de sus últimas grandes exhibiciones previo a la lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las pistas intermitentemente, disputando tan solo 14 partidos desde el 2020.

Fue el 23 de noviembre del 2019 cuando Roger Federer visitó la Ciudad de México para disputar un partido de exhibición ante el alemán Alexander Zverev en la Plaza de Toros México, en esa ocasión, el tenista causó revuelo, pues fue su primera visita como profesional a tierras aztecas después de 23 años.

Su llegada ocasionó gran expectación hasta el grado de romper el récord mundial para un juego de tenis de exhibición que le pertenecía en ese entonces a Bruselas en 2010, con 35,681 asistentes, su participación en la Plaza México sumo alrededor de 41 mil seguidores.

Tennis - Exhibition match - Roger Federer v Alexander Zverev - Plaza Mexico, Mexico City, Mexico - November 23, 2019 Switzerland's Roger Federer in action during his exhibition match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Edgard Garrido

En su entrada a la Plaza México, Roger Federer recibió una gran ovación del público, acompañada de unas gradas iluminadas con las cámaras de los celulares.

El que dio el primer golpe en el duelo fue el Zverev. El teutón estaba enchufado y logró llevarse el primer set. Pero el número tres del mundo remontó con una gran actuación evitando que Alex consiguiera puntos y mandará todo a un tercer capítulo.

El último set se convirtió en una fiesta particular del suizo, quien sacó varias risas a los asistentes. En varias ocasiones, Su Majestad dirigió una orquesta de aplausos, bailó para el público y hasta le hizo varias bromas al alemán. Además, mostró su lado más humano, al regalarle su raqueta a un pequeño fanático en el tendido.

Tennis - Exhibition match - Roger Federer v Alexander Zverev - Plaza Mexico, Mexico City, Mexico - November 23, 2019 Switzerland's Roger Federer during his exhibition match against Germany's Alexander Zverev REUTERS/Edgard Garrido

El 20 veces campeón de Grand Slam y su oponente teutón -que está llamado a ser una de las caras del futuro del deporte blanco- terminaron el partido con un marcador de 3-6, 6-4 y 6-2, llevándose el suizo el tercer triunfo de la gira.

México formó parte de la gira de Roger Federer por Latinoamérica y que comprende también a Argentina, Chile, Ecuador y Colombia.

Cabe recordar que el tenista helvético tuvo su primera vez en México en 1996 durante la Copa Casablanca de la ITF, el torneo juvenil más importante en la historia del deporte blanco mexicano. En su época junior, Federer jugó en el Club Casablanca Satélite al formar parte de la edición XIX del torneo, disputó la calificación y se enfrentó a cuatro mexicanos, venciendo a cada uno de ellos.

SEGUIR LEYENDO: