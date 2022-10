Cuándo y dónde será el partido de exhibición de Rafael Nadal en CDMX

La última vez que Nadal y Ruud se vieron las caras fue en la final individual masculina del Abierto de Francia donde se adjudicó el trofeo (Foto: Benoit Tessier/REUTERS)

Luego de que el propio Rafael Nadal confirmó la realización de un partido de exhibición contra el noruego Casper Ruud en la Ciudad de México, se dieron a conocer más detalles acerca del evento. Por medio de las redes sociales verificadas del evento conocido como Tennis Fest, los organizadores revelaron que un recinto deportivo ubicado en la colonia Ciudad de los Deportes será la encargada de albergar el duelo.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido en el perfil de @tennisfestmx, el duelo amistoso entre el segundo y tercer mejor exponente en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) se realizará en la Plaza de toros Monumental de México el jueves 1 de diciembre de 2022 en un horario por confirmar.

Además, la venta de boletos al público en general estará disponible poco más de dos meses antes del partido, es decir, a partir del 10 de octubre de 2022 por medio de la empresa Boletea Tickets, en la página web oficial del histórico evento. Hasta el momento no se ha dado a conocer el rango de precios para asegurar un lugar en el recinto deportivo, pero podrían ser similares a los vigentes para el partido entre Roger Federer y Alexander Zverev.

¡Los mejores del mundo harán historia en #TennisFest! 🎾



No te pierdas a @RafaelNadal (#2) y a @CasperRuud98 (#3) en un partido épico.



🏟️ Plaza de Toros 'La México'

🗓 01.12.2022

🎟 Tickets: A partir del 10 octubre



Síguenos para más información: @tennisfestmx#NadalRuud

Aquella ocasión, el 23 de noviembre de 2019, los interesados en acudir a ver el encuentro entre el suizo y el alemán tuvieron que desembolsar entre MXN 450 y MXN 9 mil 500. En medio de las localidades de la zona general, es decir la más lejana, y de barrera, la más privilegiada, existieron seis sectores cuyos precios variaron entre MXN 2 mil, MXN 2 mil 500, MXN, 3 mil 500, MXN 4 mil 500, MXN 5 mil 500 y MXN 6 mil 500.

En la cuenta de Twitter verificada del evento, los organizadores difundieron un video donde el tenista español emitió un mensaje a toda la afición mexicana. En el material audiovisual aseguró sentirse feliz de poder regresar a México, así como de presentarse por primera ocasión en la capital, además de hacer énfasis en la impresión positiva que ha tenido en cada una de sus visitas al país.

“Hola, México. Quiero decirles que me hace muchísima ilusión poder visitar por primera vez la Ciudad de México. Será el 1 de diciembre para jugar un partido que confío que será inolvidable. Siempre que vengo a México me llevo una inyección de energía increíble y espero que esta vez no sea la excepción, siempre me han tratado como un mexicano más y estoy muy ilusionado por poder jugar otra vez en frente de vosotros y por primera vez en la Ciudad de México”, reiteró.

👋🏻 ¡Hola, CDMX! 🔥



¿Todos estamos igual de ilusionados como @RafaelNadal? Juntos haremos que el #TennisFest sea un evento único.



🏟️ Plaza de Toros 'La México'

🗓 01.12.2022

🎟 Tickets: A partir del 10 octubre

¿En qué países se presentarán Nadal y Ruud?

El partido será el último en el cronograma de cinco partidos amistosos que los protagonistas programaron a lo largo de diversos países en América Latina. Luego de haberse enfrentado por última vez el 5 de junio en París, los atletas confirmaron una breve gira donde el español le otorgó la revancha al noruego.

“Te voy a dar cinco partidos de revancha: uno en Buenos Aires (Argentina), otro en Bogotá (Colombia), otro en Quito (Ecuador), otro en Belo Horizonte (Brasil) y otro en la Ciudad de México (México) ¿Son suficientes o no? Bueno pues. Chicos, nos vemos en Latinoamérica en noviembre con Casper. Nos hace muchísima ilusión y espero que lo pasemos bien”, pronunció Nadal en el video donde confirmaron la gira.

