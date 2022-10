Charly López saltó en defensa de Anna Ferro ante señalamientos de Ingrid Coronado

Ingrid tiene un hijo en común con Charly López. (Fotos: Getty Images // Cuartoscuro)

Después de aproximadamente tres meses del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar se abrió el testamento que dejó desde 2020. Como era de esperarse su ex esposa y madre de sus dos hijos, Ingrid Coronado, se pronunció al respecto y aseguró que tanto Paolo como Luciano habrían quedado “desprotegidos” porque casi no fueron considerados en la repartición de bienes y no solo eso, señaló a Anna Ferro de “saquear” el departamento donde vivía con el presentador argentino.

Tras lo ocurrido, Charly López -ex pareja de Ingrid Coronado y madre de su primogénito- fue cuestionado al respecto durante un reciente encuentro con medios recuperado por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz. En un principio, el ex Garibaldi no quería compartir su opinión al respecto, pero ante la insistencia mencionó que si dicha propiedad de Cuernavaca está a nombre de Fernando, ella puede vender.

El conductor murió tan solo unos meses después de casarse con Anna Ferro. (Foto: Instagram / @annaferro8)

Está en todo su derecho, era la esposa y yo creo que inteligentemente a sabiendas de ver la historia y decir ‘si lo dejó ahí me lo quitan’ [...] si estaba a nombre de Fernando y ella, como viuda, tiene todo el derecho de venderlo con lo que este adentro y llevárselo.

Y es que según la ex conductora de Venga la Alegría, Anna Ferro: “Vive de forma ilegal en el departamento, yo no había querido hacer un procedimiento porque estaba pasando por un proceso, no tenía la energía de iniciar un proceso, a los 15 días de la muerte ya no había muebles, honestamente es un trámite legal que no he iniciado”, dijo en Ventaneando.

Fernando del Solar con sus dos hijos: Paolo y Luciano. (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

En esa ocasión, Ingrid explicó que dicha propiedad ahora está en un fidecomiso y muchas cosas que estaban en su interior le pertenecían., por esa razón espera que en algún momento la viuda de Fernando devuelva las cosas.

Al respecto, Charly López se pronunció en contra de los rumores que apuntan una supuesta manipulación de Anna Ferro y comentó que a lo mejor no están claras algunas cosas en el testamento porque en su momento Fernando no las revisó.

“Yo como papá no dejaría nunca a Emiliano [fuera] de mi testamento, es más, es el único que está en el testamento. Con un hijo nadie te puede influenciar, yo no conozco a un papá o una mamá que se deje influenciar por otra persona [para que] no le des nada a tus hijos [...] Luego los seres humanos, todos, somos medio descuidados o dejamos para mañana las cosas, puede ser”, agregó.

(Foto: Cuartoscuro)

En medio de todo, Charly López reconoció el cariño que Anna Ferro le brindó al argentino durante sus últimos años de vida: “Se portó increíble con Fernando desde que terminó con la señora, lo cuidó, estuvo con él. No sé va porque estaba enfermo, se va por otra cosa, yo pienso que más de tristeza que realmente por lo que le pasó”.

También recordó cuando le pidió perdón a Fernando por un malentendido y aplaudió el estupendo ser humano que era, por lo que duda que hubiera dejado desprotegidos a sus dos hijos.

“Fernando era un tipazo, esa es la realidad. Yo en algún momento me disculpé públicamente con él porque creo que me equivoqué y se vale equivocarse como caballeros y pedir una disculpa... era algo que desconocía y que creí yo en la persona que me lo dijo, cuando ya vi la situación, pues me equivoqué. Lo que si puedo decir es que él amaba a sus hijos, obvio, entonces no creo que los haya dejado desprotegidos”, añadió.

