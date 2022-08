Anna Ferro pidió entre lágrimas que no le pregunten por Fernando del Solar: “No tengo ánimos, ni ganas”

Ana Ferró acudió al homenaje de Fernando del Solar en Puebla (Foto: Twitter@rvanguardia)

Ha pasado poco más de un mes desde que el mundo del espectáculo nacional se vistió de luto por el lamentable deceso del reconocido conductor, Fernando del Solar a causa de una neumonía a los 49 años. Su legado sigue dando de que hablar entre el público que siempre lo apoyó y lo sigue recordando con cariño.

Durante el último fin de semana de julio se llevó a cabo un homenaje póstumo para el renombrado conductor argentino naturalizado mexicano en donde estrenaron la última puesta cinematográfica en la que participó Fernando del Solar de nombre, La familia de mi ex.

Al evento organizado por El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) acudió su viuda, Anna Ferro quien tuvo la oportunidad de hablar brevemente con la prensa mexicana, ahí la también maestra en yoga le pidió a los medios que por el momento se abstengan en preguntarle por el difunto presentador, pues todavía se encuentra en duelo.

“No puedo ahorita dar una entrevista, cuando puedo lo doy, cuando no, no. Una disculpa, pero más adelante con todo el amor lo hago, gracias por siempre estar”, enfatizó a los medios en unas declaraciones que fueron recuperadas por las cámaras de Ventaneando.

Durante el homenaje al expresentador de Venga la Alegría y Hoy, su viuda llegó vestida de blanco y subió al escenario para compartir algunas palabras tras la muerte de su pareja, ya en el templete se encargó de agradecer las muestras de cariño por parte de sus amigos, seguidores y familiares.

Sin embargo, al finalizar con su discurso Ana Ferro reiteró los motivos de su lejanía con la prensa y pidió disculpas para no parecer grosera, en especial con TV Azteca la cual fue la empresa que le dio la oportunidad de despuntar en México a Fernando del Solar.

Ana Ferro solicitó que no le pregunten sobre Fernando del Solar (Foto Instagram: @annaferro8)

“Gracias a todo Puebla por abrazarlo, por cobijarlo, solamente me queda decir gracias. Yo sé que hay medios en este momento, pero es un momento muy sensible para mí. No tengo ánimos, ni ganas, lo hice con todo el amor por él, arriba los corazones”, remarcó entre lágrimas sobre la muerte del conductor a los 49 años.

Además, antes de bajar del escenario y dar paso a la proyección de la última película en la que participó Fernando del Solar, pidió un aplauso para quien fuera el gran amor de su vida y recordó su icónica frase: “¡Arriba los corazones! Hay que sonreír como él lo hacía y un aplauso para Fernando”, remató.

Cabe recordar que a finales de julio, Ana Ferro compartió unas declaraciones que causaron bastante polémica, pues aseguró que la exesposa de Fernando del Solar, Ingrid Coronado y madre de sus hijos Luciano y Paolo había emprendido una nueva acción legal en contra del también histrión.

Ana Ferro aseguró que Ingrid Coronado demando a Fernando del Solar antes de morir (Fotos: Instagram @annaferro8//@ingridcoronadomx)

Fue en una entrevista para la revista ¡Hola! México donde Ana Ferro explicó que la presentadora de Sexos en guerra había demandó de nueva cuenta a su ex pareja y resaltó con sorpresa que el día después de la muerte de Fernando del Solar tuvieron un estudio para saber el estatus económico del difunto conductor.

“El día después de la muerte de su padre tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda (que interpuso su exesposa). ‘Es la primera demanda que me ponen en mi vida. ¡Nunca me habían demandado!’”, subrayó Anna para la publicación.

“Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo”, concluyó.

