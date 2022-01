El día que Los Tucanes de Tijuana fueron vetados de su tierra natal por cantar narcocorridos

La trayectoria de Los Tucanes de Tijuana no fue suficiente, pues una promesa del secretario de seguridad pública los alejó de su tierra por 12 años FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Los Tucanes de Tijuana son una de las bandas más queridas del género norteño en México por lo divertido de sus letras y por hacer diversas mezclas dentro de su sonido, como la característica interpretación de la cumbia-norteña que provoca un movimiento intenso en la pista de baile de todas las fiestas.

Lamentablemente, sufrieron el veto de su ciudad natal, Tijuana, por supuestamente hacer apología de la violencia dentro de sus canciones, debido a los múltiples narcocorridos que aparecen en la discografía de la banda.

En abril de 2020, el ex secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzola, se pronunció enérgicamente contra el concierto virtual que daría la banda encabezada por el cantante y bajosextista Mario Quintero Lara en las redes sociales del gobierno local.

El concierto fue impulsado por el presidente municipal, Arturo González Cruz, con el objetivo de promover el lema “Quédate en casa” de las autoridades epidemiológicas debido al crecimiento de los contagios, hospitalizaciones y muertes a causa de la COVID-19.

Leyzaola confirmó a través de sus redes sociales que rechazaba las acciones tomadas por el gobierno de dicho estado fronterizo, pues 12 años antes fueron vetados “por su abierta apología de la actividad criminal”.

“Hoy aprovechando la debilidad social y económica originada por esta pandemia, no solo reivindican a un grupo de promotores delincuenciales, si no que además les agradecen su buena voluntad de regresar a nuestra ciudad”, escribió en las redes sociales, además de arremeter contra el gobierno federal de AMLO por supuestamente declararse “abiertamente del lado de un grupo criminal”.

El día que Los Tucanes de Tijuana fueron vetados de Tijuana

Los Tucanes de Tijuana gozaban una noche sin igual en el famoso Hipódromo Caliente de la ciudad fronteriza, en 2008, cuando Mario Quintero tomó el micrófono frente a miles de personas para pronunciar: “Un saludo para El Teo y su compadre El Muletas, arriba la maña”.

Sin embargo, los propios intérpretes aseguraron que solamente se trató de una petición del público, mismo que leyeron desde, aparentemente, una servilleta que les fue entregada.

Fue entonces cuando Leyzaola, quien entonces se desempeñaba como jefe de la policía local, les dijo que no volverían a tocar en la entidad. En una entrevista con Vanguardia, en noviembre de 2010, explicó: “Yo se lo dije bien claro al señor Quintero. Aquí no vas a tocar, mientras yo sea secretario de Seguridad, aquí no tocas porque tú eres delincuente, tú eres narco”.

Ese mismo año, Julián Leyzaola pidió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigar al grupo por sospechas de mantener contacto con miembros de diversos grupos criminales en la zona.

Además, agregó que la investigación giraba entorno a un atentado que sufrió en 2009 con camionetas clonadas del ejército, en el que grupos armados intentaron matarlo; informó en este contexto que Los Tucanes de Tijuana habrían estrenado un videoclip en el que aparecen en la misma zona donde fueron hallados los automóviles.

“Necesariamente para hacer ese video, debieron haber tenido contacto con la gente que estuvo ahí, es lógico”, dijo en aquellos años.

En 2010, para agregarle salsa a la polémica, en 2010, Los Tucanes de Tijuana lanzaron la canción “El Muletas” dentro del disco El Árbol bajo el cobijo de Master Q Music donde describe las andanzas del criminal.

“Jefe a cargo del comando negro, brazo armado del cartel mafioso; a cualquiera se le quita el hipo cuando el hombre se pone furioso; trae la escuela del jefe 8-9, por los hechos se a vuelto famoso; con su chante lanza granadas, es más bravo que un perro rabioso; en su troca blindada va y viene, ‘personalmente atiende el negocio”, interpretan los músicos.

En el año 2017, la lucha seguía, y la banda aseguró en entrevista con El Debate que durante todo ese tiempo habían pedido fundamentos legales por los que no los dejan presentarse en Tijuana, lo que consideraban un atentado contra su libertad de expresión, pero la respuesta fue que no hallaron prohibición alguna entre los documentos gubernamentales.

“No somos criminales, somos músicos dedicados al entretenimiento y primero que nada deben conocer a Tucanes e informarse de su trayectoria musical”, dijo el acordeonista Mario Quintero a la periodista Socorro Orozco.

Fue hasta 2019, cuando Arturo González Cruz, candidato de Morena a la presidencia municipal de Tijuana prometió el regreso de la banda en caso de ganar las elecciones; y los músicos le respondieron con apoyo abierto a su campaña en las redes sociales.

En abril de 2020 dieron un concierto en las redes sociales oficiales del gobierno, pero en septiembre del mismo año se cumplió la promesa. Mario Quintero y compañía se presentaron en el evento municipal del Grito de Independencia.

