Con reloj Franck Muller y playera Gucci, así reapareció el “Fresa”, líder de la Familia Michoacana

(fotos: especial)

Al día siguiente de la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero, circuló un video elaborado por el capo de la Familia Michoacana en el que explicó los motivos por los que se llevó a cabo el magnicidio.

Dichas explicaciones fueron dadas por uno de los hermanos Hurtado Olascoaga, José Alfredo, mejor conocido como el Fresa, uno de los máximos jefes de la Familia Michoacana.

En él, aclaró que no había hecho antes un video, y de hecho son pocas las imágenes que se tienen de él así como de su hermano Jhony (el Pez), pero que los trágicos eventos lo ameritaban.

Sin embargo, algo que destacó y que tampoco pasó inadvertido para las personas que lo vieron fue todo lo que rodeaba al capo, pues al fondo de uno de los jefes del cártel, se podía ver un decorado sobrio de colores claros.

Además del atuendo del capo.

Atrás de el Fresa, se puede observar el umbral de dos habitaciones, separado por una pared en la que se encuentra una repisa adornada con dos piezas de ajedrez a escala: un rey y un peón.

Los Tequileros se atribuyeron la masacre que dejó 20 personas sin vida en la sierra de Guerrero

Del lado izquierdo, en lo que parece una amplia habitación, se puede observar un techo de madera y una pared blanca con una aparente ventana cerrada.

Mientras que en el primer plano sobresale el Fresa sentado en un sillón gris mientras está descalzo. Además lo que resalta es la playera que este viste, pues es de la lujosa marca Gucci.

Se trata de una playera blanca con el característico nombre en grandes letras doradas con el logo por debajo y franjas verdes y rojas a los costados. De acuerdo con su página de internet, la playera de algodón, cuesta alrededor de 11 mil pesos.

“Una playera holgada hecha en un jersey de algodón gastado con pequeños agujeros en la tela para lograr un efecto vintage. Alessandro Michele actualiza el logotipo vintage de Gucci de una manera inesperada, inspirado en impresiones vintage de los años ochenta”, se puede leer en la descripción de esta.

Mientras que portaba un reloj en la mano izquierda de la marca Franck Muller, de la colección Vanguard, que de acuerdo con Ciro Gómez Leyva, tiene un costo de alrededor de 1 millón 428 mil 168 pesos.

El Fresa, de la Familia Michoacana, publicó un video en el que se aprecia los lujos que le rodean (fotos: Especiales)

La versión del “Fresa”

En el video difundido en redes sociales contó que sostuvo una reunión con el alcalde Conrado Mendoza y con su equipo de organización ciudadana, pues Los Tequileros habían difundido un video sobre el resurgimiento de sus intereses criminales.

Llegó a la casa y fue cuando se llevó a cabo la trampa puesta en su contra, aunque logró salir con vida a pesar de que no tenía a “su gente” con él.

Fue perseguido, pero sus subordinados asesinaron a parte de los enemigos que le daban seguimiento. Para probarlo, mostró un video de cómo quedaron vehículos quemados y huellas de sangre.

El presunto líder de la Familia Michoacana detalló que no murió en el lugar por el blindaje de su vehículo. Aseguró que no iba acompañado con sicarios porque consideraba que el lugar era tranquilo. Supuestamente, los Tequileros se apresuraron en ejecutar el crimen y no lograron su principal objetivo.

Por el ataque aseguró que estaba furioso porque murieron familiares muy cercanos y cobraría venganza a cualquier costo.

Los hechos dejaron 20 muertos, entre los que se encuentran el acalde Conrado Mendoza Almeida y su padre Juan Mendoza Acosta.

