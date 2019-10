“Esta es una falacia Post hoc ergo propter hoc, que se ha extendido bastante pero, insisto, es una falacia. No hay forma de comprobar que escuchar narcocorridos o consumir cualquier otro producto de la narcocultura ocasione violencia, no hay una estructura de causa-consecuencia. Al contrario, un estudio realizado por Ferdinando Armenta para la revista Mitologías revela que la gente rescata, en cambio, contenidos positivos como la valentía, las ganas de luchar y la ilusión de escapar de una vida de miseria, pero que ello no se traduce en conductas violentas o antisociales. Escucharlos, más bien, constituye una vía de escape, una cierta catarsis a lo que se vive, soñar con que se puede estar mejor, pero no es que esto lleve a realizarlo a través del crimen”.