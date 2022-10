El encontronazo que distanció a Alexander Acha y Lolita Cortés: “No hablo con ella”

Para Cortés, el desempeño de Acha no fue el óptimo al dirigir a los académicos (Foto Instagram: @soylolacortes, @alexanderacha)

En la reciente emisión de La academia 20 años llamó la atención del público la incorporación de Alexander Acha como director de la escuela de desarrollo artístico del programa de competencia de TV Azteca.

Y es que el cantante no había estado especialmente ligado a la televisora en proyectos anteriores, por lo que verle en la pantalla de la televisora del Ajusco fue una novedad para los televidentes.

Durante su estancia en el proyecto, el desempeño del hijo de Emmanuel -quien lo felicitó al término del reality- dio de qué hablar, pues muchos consideraron que el cantante no mostraba un grado de autoridad notable frente a los académicos, aunado a los encontronazos que protagonizó en diversas ocasiones con la llamada “jueza de hierro”.

El hijo de Emmanuel estaría negociando su regreso a Televisa (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Fue Lolita Cortés quien en distintos momentos cuestionó las aptitudes de Alexander como directivo de La academia e incluso, tras su salida, la actriz de teatro musical consideró que a Alexander le habían faltado “pantalones” para dirigir la escuela.

A un par de meses de haber culminado el proyecto, Alexander fue captado a las afueras de Televisa, por lo que fue cuestionado por reporteros si ya estaba preparando un proyecto en la competencia directa de TV Azteca.

“Estamos en pláticas. Vine a filmar un programa con mi querido amigo Jaitovich en Es de noche, y sí, estamos en pláticas”, respondió el cantante de Te amo sin dar más detalles.

El cantante acudiói a la televisora para participar en un programa de Israel Jaitovich (Foto: Instagram/@alexanderacha)

Asimismo, el cantante de 37 años respondió cuando fue cuestionado sobre si le guarda algún tipo de rencor a Lolita Cortés tras los duros comentarios que expresó la actriz de The Prom contra el baladista.

“Ni modo, tienes que escuchar y también tienes que ser objetivo. A veces las criticas eran certeras y eran justas, entonces hay que reconocer que tienen razón y que hay que trabajar en eso. Les decía a los alumnos ‘Tuvieron la razón los críticos’, más veces de las que los defendí, les di la razón a los críticos”, admitió.

Sobre su relación actual con Cortés, Acha expresó que de su parte no hay algún resentimiento, y admitió que entre ellos no hay ningún acercamiento: “No le he visto, no hablo con ella, pero, por mí, estoy perfecto. Todo el éxito para ella”, sostuvo el artista.

Lolita y Alexander intercambiaron duros comentarios en distintas ocasiones durante la emisión (Foto: IG @alexanderacha)

Pese a todo, el famoso volvería en un futuro a dirigir La academia con una nueva generación, pues valora positivamente la experiencia. “Sí, yo creo que, en un futuro, sí. No porque haya encontronazos significa que la experiencia no es padre; es un trabajo, un proyecto muy demandante como director, la verdad como juez no tanto”, expresó.

Fue hace unas semanas cuando Lolita Cortés se expresó negativamente del proyecto de TV Azteca, y aseguró que la actual generación de egresados había sido “la más pobre” que le haya tocado criticar en el programa.

Y respecto a Alexander Acha, la polémica actriz desestimó su labor. Así lo dijo en el podcast de Pedro Prieto: “Creo que al director le faltaron muchos pantalones para decir ‘esto no va al escenario’, o no estuvo en los ensayos o no estaba en las clases. Como director, tienes que llegar a las 8 de la mañana para ver las clases de cada uno para que se aprendan el show”.

La actriz de teatro consideró que la generación recién agresada "es la más pobre" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Durante La academia 20 años, Alexander le hizo saber su opinión a Lolita en distintas ocasiones, como a mediados de julio, cuando tras una interpretación de Cesia y Eduardo, la juez explotó en críticas. Así reaccionó el entonces director: “Lolita, no entiendo cómo funciona la crítica contigo, o sea, cuando lo hacen bien si sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí y cuando lo hace mal no merecemos ni siquiera que nos menciones y está bien que nos pelusees así”.

