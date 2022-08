Jolette y Alexander Acha sorprendieron en los 2000s Pop Tour de Guadalajara (Fotos: Instagram/@ jolettenavarrete/@alexanderacha)

La exitosa gira de Los 2000s Pop Tour ha tenido con éxito su tercera gran presentación y en esta ocasión fue en la tierra del tequila. Guadalajara fue testigo del talento de diversos intérpretes que a lo largo de más de dos horas pudieron disfrutar de los clásicos en español más importantes en México de hace dos décadas, sin embargo peculiares invitados hicieron acto de presencia.

Alexander Acha brilló como uno de los invitados sorpresas de la gira -ya que en la Ciudad de México y Nuevo León asistieron otras reconocidas celebridades- y conquistó a los tapatíos que corearon sin cesar su más grande éxito Te Amo. El hijo de Emmanuel hizo que los miles de asistentes se preguntaran si en un futuro formará parte del “vol. 2″ ya que sí causó gran sensación.

“¡Qué onda! Estamos aquí en el backstage de Los 2000s Pop Tour en el Auditorio Telmex de Guadalajara pero ya voy a salir a cantar y necesito concentrarme, aún así acompáñenme”, externó el director de La Academia: 20 años en un video compartido en su cuenta de Instagram que ya ha recibido miles de reproducciones y comentarios de ex académicos como Rubí, la quinceañera más famosa de México, y otros cantantes.

Otra ex participante del popular reality show de TV Azteca también asistió y aunque no se presentó en el escenario principal, rápidamente llamó la atención de todos los asistentes que no dudaron en pedirle fotos y videos. Jolette una vez más comprobó que sin ser parte de los artistas invitados tiene todo el potencial para integrarse a la gira ya que sus fans la aclaman con gran euforia.

De la misma manera, a través de su cuenta de Instagram compartió todos los momentos que vivió en la divertida noche y no dudo en dejar en claro que tiene una gran admiración por Alexander Acha a pesar de no llevar un buen acuerdo con el proyecto que recientemente dirigió y que a ella le dio fama nacional debido a las virales peleas que realizó contra Lolita Cortés.

La cantante se encontraba en las primeras filas presenciado el espectáculo (Foto: Instagram)

Aunque hubo más de una insta storie disfrutando de las presentaciones de artistas como Paty Cantú, Pee Wee, Yahir, Fanny Lú, Kudai, Playa Limbo, Motel, Bacilos y Nikki Clan, la consentida de la ex académica fue la RBD, Dulce María, pues se le vio disfrutando de los éxitos más grandes de la banda como Sólo Quédate En Silencio, Tras de Mí, No Pares o Aún Hay Algo.

Aunque la intérprete de Roberta Pardo en Rebelde (2004 para Televisa) no ha respondido a sus halagos, muchos de los fans de ambas esperan a que se pueda realizar algún tipo de colaboración en dado caso de que Jolette fuera incluida en una presentación en vivo, pues sus presentaciones pop en la cuarta generación de La Academia han sido inmortalizadas a pesar de que ya pasaron varios años de la hazaña.

La ex académica se mostró fan de Dulce María y RBD (Foto: Instagram)

La participación de ambos, aunque fue diferente, cautivó al público que ya espera con ansias la cuarta fecha confirmada de la gira, el 18 de noviembre en la Arena Ciudad de México, que podría ser el fin de la primera etapa, pues se espera que el DVD oficial sea lanzado al mismo tiempo y tras una breve pausa el proyecto sea retomado en el 2023 con un cartel que conserve a gran parte del elenco original pero nuevos talentos sean agregados, tal y como pasó con los cinco volúmenes de Los 90s Pop Tour.

