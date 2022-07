Alexander Acha explotó contra Lolita Cortés durante concierto de La Academia: “Si algo está mal me voy contra usted”

La opinión fue dividida en redes sociales. (Foto Instagram: @soylolacortes, @alexanderacha)

Desde que La Academia regresó a la televisión mexicana ha dado de qué hablar. Y es que tanto los conductores como los críticos, maestros, alumnos y ex alumnos han estado envueltos en distintas controversias, pero ninguna como la que se vivió el pasado sábado 16 de julio durante el concierto de duelos, donde Alexander Acha explotó contra Lolita Cortés por sus fuertes críticas en contra del equipo docente.

La polémica se desató después de que Cesia y Eduardo interpretaron Acá entre nos, un clásico de la música mexicana que inmortalizó Vicente Fernández. Cada uno de los críticos compartió su opinión, entre ellos Lolita Cortés -también conocida como la Juez de Hierro-, quien sin filtros lamentó la presentación. Los comentarios enfurecieron al director de la décimo tercera generación, quien no aguantó más y pidió la palabra:

“Lolita, no entiendo cómo funciona la crítica contigo, o sea, cuando lo hace bien si sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí y cuando lo hace mal no merecemos ni siquiera que nos menciones y está bien que nos pelusees así”, dijo.

Notablememte molesto con la situación, pidió que la protagonista de musicales evite usar groserías en sus críticas, ya que considera es una falta de respeto no solo para los académicos, también para el equipo docente que día con día trabaja en desarrollar el talento de los participantes.

Te voy a decir la verdad, yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres esas palabras de ‘estúpid* idea’ porque no nos gusta, no está bien y tú lo sabes

Cesia y Eduardo cantaron con mariachi en vivo. (Foto Instagram: @laacademiatv)

La petición de Alexander Acha molestó a Lolita Cortés, quien arremetió contra el hijo de Emmanuel por el trabajo que hasta el momento ha realizado como director: “A mí tampoco me gusta lo que está pasando en el escenario, señor, y cuando un público va a pagar por lo que ve...tenga cuidado”.

Usted es el director, se lo dije desde un principio, si algo está mal me voy contra usted

El intérprete de Te amo quedó anonadado con la respuesta que recibió por parte de la también bailarina y trató de recuperar la palabra para terminar su mensaje: “Me permites, Lolita, estoy hablando. No he hablado en todo el programa y necesito que escuches esto. No quiero que te burles de este equipo docente, no está bien y tú lo sabes, a ti tampoco te gustaría”.

Fue en ese momento cuando Lolita Cortés se levantó de su asiento para exigirle al director que no cometa errores con Eduardo -quien recientemente regresó al reality- al pedirle que cante música regional mexicana: “Esto no es culpa de ellos, es culpa de ustedes y usted no puede cargar con eso, eso es lo que más le duele”.

“No hace falta que me grites... ¿puedes hablar o vas a gritar? [...] ¿así eres tú? ¿lo que no entiendes es estúpi*?porque hoy fue su mejor presentación para ti”, respondió Alexander Acha.

La Juez de Hierro respaldó sus críticas con sus años de trayectoria en el medio artístico: “Déjese de niñerías, póngase los pantalones y sea un director de una Academia, así tiene que ser, de la cara por ellos, usted se está justificando y no cargando con la culpa. Ellos [Cesia y Eduardo] lo echaron a perder porque no tuvieron la dirección correcta”.

La cantante nació el 23 de octubre de 1970 (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Finalmente, Alexander Acha defendió a los alumnos porque considera que su presentación fue buena y arremetió contra todo el panel de críticos porque sus opiniones son exageradas: “Yo siento mucho tener a una persona grosera en el panel de críticos [...] Tú te burlas, tu ofendes y eso no está bien, Lolita”.

“Siento mucho entonces, chavos, nuevamente por otra semana consecutiva, que tengan a este director y a estos maestros. Espero que les vaya bien”, concluyó la actriz.

