Galilea Montijo se sinceró sobre la depresión que llegó a padecer: “Veía la vida blanco y negro”

Galilea Montijo es una de las conductoras más renombradas en el mundo de la farándula mexicana, pero aunque su vida en la pantalla chica pueda parecer de lo más feliz, la famosa contó que no siempre es de esa manera, pues en algún momento llegó a padecer depresión.

Fue durante una reciente emisión de Netas Divinas donde Montijo ahondó que después de convertirse en mamá pasó por momentos sumamente duros y fue hasta que recibió tratamiento que su vida cambió.

Todo comenzó cuando la presentadora comenzó a hablar sobre los medicamentos y como estos pueden llegar a ser un apoyo para la salud.

“También hay felicidades químicas, y no habló de drogas, habló de medicamentos cuando estás depresiva (....) ’Yo sin el medicamento me hubiera muerto en algún momento”, comenzó a decir.

De acuerdo con el relato de Galilea, cuando dio a luz tuvo depresión post-parto y eso hizo que tuviera meses muy complicados y su salud mental se viera afectada.

“Tardé un ratito en regresar y cuando tomé el antidepresivo volví a ver la vida de colores, miré otra vez todo de colores.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la famosa hace alusión a la depresión que llegó a sufrir, ya que hace unos meses, durante otra transmisión de Netas Divinas comentó que tras convertirse en mamá de Mateo no pudo amamantar al pequeño debido a la depresión.

“A mí me dio depresión post parto cuando al tercer día yo llego con Mateo a la casa y fue como de ‘Okay y ¿Ahora qué se hace?’ Es ahí cuando digo ‘¿Por qué todo mundo duerme y yo no puedo dormir?’ Yo sentía que los edificios se me venían encima”, dijo en aquel entonces.

Para finalizar su participación la presentadora estelar del exitoso matutino de Televisa, habló sobre lo difícil que le resultó no poder amamantar a su hijo, pues ella quería desde un inicio generar ese vínculo con su primogénito a causa de que “no le bajó” la leche.

“Yo no pude amamantar, con todo esto -señaló su pecho-, pues nada más están de adorno, con todo y el silicón sí están de adorno... No bajó la leche, (me dijeron): ‘no va a poder, pues no, hay que darle mamila’, a mí me costó mucho esta parte porque si algo ansiaba era tener este vínculo”, sentenció.

Galilea contó que la han estereotipado en su carrera

Durante otro episodio del programa de Unicable, Galilea Montijo destacó que ha recibido todo tipo de comentarios durante su trayectoria.

“Me decían mucho ‘es que la teibol’, y que aparte si lo hubiera sido, yo lo diría. Es más, qué rico poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera. Yo a veces hasta le digo a mi marido: ‘ay, ‘perate, ya me acalambré, es que sí no fui teibolera’”, indicó entre risas.

Esta declaración dejó atónitas a sus compañeras a cuadro cuando comenzó a decir que de haberse dedicado al table dance, lo hubiera dicho con “mucho orgullo”, pues admira a las mujeres que pueden sentir esa seguridad en sus cuerpos y aseguró que no debería verse como algo negativo.

Además, mencionó que ella no habría tenido problema en admitir que se dedicó a ello, sin embargo, nunca lo hizo: “Si lo hubiera sido, ¿qué tiene de malo? Hoy hasta hay torneos internacionales, las hubiera representado dignamente, pero eso sí me dolió mucho”, remarcó.

