Galilea Montijo probó la marihuana y Natalia Téllez está abierta al poliamor

Natalia Téllez y Galilea Montijo han hablado abiertamente de su vida personal en 'Netas divinas' (Foto: instagram)

Natalia Téllez vive en un sólido matrimonio del cual nació su bebé Emilia, pero pese a su relación estable y haberse convertido en madre primeriza, la conductora de Netas divinas no descarta experimentar otro tipo de relaciones de pareja en su vida.

Y es que la presentadora de 36 años sorprendió a sus compañeras de emisión al revelar la razón por la cual sí estaría dispuesta a entablar una relación poliamorosa, es decir, establecer vínculos afectivos con más de una persona, en plan romántico.

Fue en la emisión transmitida por el canal Unicable donde la también actriz y sus compañeras Paola Rojas, Galilea Montijo y Daniela Magún tocaron el tema y compartieron si estarían dispuestas a establecer una relación de ese tipo.

En el programa se tocan diversos temas desde el punto de vista femenino (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Primero, Montijo aseguró que se consideraba abierta a escuchar cualquier postura; sin embargo, no aceptaría entablar una relación poliamorosa por el temor de lo que pudiera pasar más adelante en su vida, e hizo un paralelismo con su renuencia a experimentar con las drogas.

“No, no creo. Soy muy abierta, abierta a escuchar, abierta al placer, pero yo sí creo y me da miedo porque sé que una cosa te llevaría a la otra. No sé si eso me ha detenido mucho en cuestión de drogas, por ejemplo también”, comenzó a explicar la también conductora de Hoy.

“Yo siempre lo digo, me gusta muchísimo la bebedera y la fiesta, pero siempre he sido muy miedosa, por ejemplo, de poder probar alguna droga. He probado la marihuana y me he reído muchísimo y me di cuenta que no era lo mío, pero pasar esos límites donde me da miedo que puedan venir más cosas”, añadió Montijo.

Natalia Téllez confesó que el poliamor no está del todo fuera de sus posibilidades (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Tras ello, Paola Rojas le preguntó a Natalia Téllez frontalmente: “¿Tú qué opinas del poliamor?”

La ex conductora de Telehit aseguró que respeta completamente las distintas formas de amar, por lo que sí estaría abierta probar un tipo de relación menos convencional y afirmó que la sociedad apenas está mostrando una apertura en estos asuntos.

“Yo opino que todas las opciones y variantes de experimentar el amor sean bienvenidas y también creo que la gente experimentamos el amor mucho de cómo estamos educados, los ejemplos que tenemos, las cosas que hemos visto, socialmente creo que apenas se está abriendo a hablarlo”, comentó Téllez, quien otorgó el beneficio de la duda a estas maneras de relacionarse entre seres humanos.

En enero de este 2022, Natalia se convirtió en mamá primeriza (Foto: Instagram/@natalia_tellez)

“Ya veremos las nuevas generaciones, me incluyo, si podemos hacer nuevos acuerdos, pero sí creo que todo lo que venga del amor, en mi idea, sea bienvenido con respeto, consensuado, hablado, que tengamos la madurez de conocer y de conocer a otros seres bellos”, expresó la presentadora.

Natalia ya se ha mostrado abierta a tocar temas de actualidad en la mesa de Netas divinas, donde en junio pasado, se habló de las identidades de género en la comunidad LGBT+. Al hablar sobre las personas no binarias, la conductora explicó que “el elle son estas generaciones que dicen ‘No me identifico con un género, entonces soy elle’”.

Tras esta breve acotación de su parte recordó un error que cometió al usar lenguaje inclusivo con una persona no binaria: “Me acaba de pasar: hice una película con un director que tiene un hije muy joven, de unos 12-13 años”, subrayó.

“Me dice: ‘Viene mi hija al set’ y me había platicado cosas padrísimas de esta chavita. Entonces llego y le empiezo a hablar como ella, y me dice de manera amable ‘Soy elle’ [...] Dije cosas en género femenino 3 mil veces y le dije: ‘De verdad perdóname’, como que le decía ella y luego corregía”, recordó Téllez.

