Las lujosas vacaciones de Galilea Montijo en Turquía

La presentadora de "Hoy" se encuentra de vacaciones en Europa IG: @galileamontijo Galilea Montijo, Televisa, Turquía

Galilea Montijo se ha convertido en una de las presentadoras mexicanas más queridas y controversiales de México, pues su carisma le ha permitido consagrarse como una de las favoritas del matutino más importante de Televisa, Hoy, pese a los virales momentos que también ha protagonizado por sus despistados comentarios, amistades como la de Inés Gómez Mont o las enemistades que tiene públicamente.

A pesar de ello, la también actriz ha decidido pasar unas lujosas vacaciones en uno de los paraísos turísticos más populares en Europa y Asia a lo largo del estrecho de Bósforo: Estambul, Turquía. La presentadora del matutino de la televisora de San Ángel, a través de su cuenta de Instagram, a compartido fotografías y videos de sus impresionantes y costosos looks disfrutando de la música y comida típica de la ciudad antigua, así como de sus más importantes obras arquitectónicas, causando gran revuelo en redes sociales.

“Gracias #istanbul se quedan en mi corazón. Friends @istanbulphotosession @lazgin35 and all the crew. De los lugares, gente más cálida y amable”, escribió Galilea Montijo como pie de un video donde se le puede ver con un impresionante vestido amarillo, sumamente largo largo, recorriendo la parte trasera de Santa Sofía, una obra arquitectónica que es considerada como una maravilla del mundo.

La conductora de “hoy” disfrutando con impresionantes looks

Para que el impresionante video fuera logrado, la protagonista de La verdad oculta, Tres mujeres y El precio de tu amor definitivamente recurrió un profesional, ya que el resultado final incluso ha sido catalogado como una producción para comercial de algún tipo de producto de alta gama, contando con el apoyo de un distinguido fotógrafo que realiza grandes secciones, imágenes que podría tener un elevado precios y difícil de acceder para cualquier tipo de turista.

Dentro de la misma publicación, diversos artistas no dudaron en responder con halagos y comentarios positivos, como fue el caso de sus compañeras de Hoy Tanía Rincón y Andrea Legarreta quienes le escribieron “Espectacular’' y “Divina” respectivamente. O el conductor de La Más Draga, Roberto Carlo, quien una vez más le demostró ser un gran admirador de su belleza y su trabajo.

Aunque ellos no fueron los únicos famosos en dejarle cientos de piropos y buenas reacciones, rápidamente la publicación tuvo también que limitar la opción de “comentar”, pues una gran ola de detractores también llegaron para dejar sus opiniones sobre lo que son consideradas unas vacaciones sumamente exclusivas, a la que no cualquier tipo de mexicano tendría acceso a tener.

Galilea aseguró que la gente de Turquía ha sido muy amable IG: @galileamontijo Galilea Montijo, Televisa, Turquía

“Debes ganar millones en Televisa para poder tener una sesión de fotos y videos así, supongo”. “Y luego como no quieres que te comparen con Inés Gómez Mont si pagas la millonada por un simple video con un vestido que posiblemente también ha de ver costado un ojo de la cara”. “La mitad de los mexicanos no tiene ni acceso a ir a Acapulco y tú estás del otro lado del mundo recorriendo una ciudad histórica con un humilde sueldo en Televisa, ¿no?”, escribieron.

La controversial presentadora de Hoy también compartió otras fotos disfrutando espectaculares paisajes en Estambul, Turquía, luciendo variados cambios de looks que han obtenido una gran cantidad de likes en cada publicación. Así como incluso un video bailando y cantando la música tradicional de la región, en la que se le puede ver rodeada de amigos, mientras disfrutan también de la gastronomía típica del lugar.

La conductora de “hoy” disfrutando con impresionantes looks

Es importante señalar que Santa Sofía cuenta con una sala principal de dimensiones colosales: 70 por 74 metros, con una cúpula de 56,6 metros de altura y 31,87 de diámetro. Sobre las paredes y las magníficas columnas monolíticas se encuentran unos enormes medallones decorativos.

SEGUIR LEYENDO: