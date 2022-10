“Siempre recuerda que hay alguien más solo que tú”: Chumel Torres se burló del AIFA

Chumel Torres arremetió contra el AIFA (Fotos: Twitter)

El creador de contenido Chumel Torres es uno de los principales críticos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y en especial del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó en contra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A través de su cuenta de Twitter redactó este domingo 9 de octubre: “Cuando te sientas solo, siempre recuerda que hay alguien más solo que tú: el AIFA”, donde además compartió un video del presidente López Obrador hablando sobre el AIFA, así como de las instalaciones del aeropuerto.

El video fue publicado originalmente por el usuario Amado Avendaño, donde se pueden observar fragmentos de declaraciones de AMLO en las ya conocidas conferencias mañaneras, así como usuarios contradiciendo lo que mencionó el presidente.

“Ahora están diciendo de que lleva dos meses el aeropuerto, un mes y no se usa, esto ya lo traen de campaña. ‘No hay vuelos’ esa es su campaña’”, se escuchó decir al mandatario. Sin embargo, en un fragmento después se mostró cómo el AIFA se encontraba vacío y el único vuelo disponible era por parte de la aerolínea Aeroméxico hacia Mérida.

Cuando te sientas solo, siempre recuerda que hay alguien más solo que tú: el AIFA.pic.twitter.com/9QP3m8Rhif — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 9, 2022

Cabe recordar que una de las principales críticas del proyecto del AIFA es que supuestamente se inauguró sin estar terminado, a pesar de que el mandatario López Obrador afirmó que era un aeropuerto de calidad.

Uno de los escándalos más recientes en el AIFA se trató de los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados por el grupo Guacamaya, un análisis de la institución de seguridad señaló algunos grupos catalogados como “amenazas” para el AIFA.

Entre los colectivos que representan “amenazas a la seguridad de aviación civil se encuentran” el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo terrorista Al Qaeda, grupos feministas, Guerreros Unidos y hasta familiares de niños con cáncer.

Cabe destacar que la investigación fue realizada durante mayo del 2020 con el propósito de ver los posibles problemas para el aeropuerto, el cual fue inaugurado el pasado 21 de marzo del presente año.

En total fueron identificados por lo menos 25 grupos con posibilidad de perpetrar “un acto de interferencia ilícita”. Además se señalaron a colectivos feministas, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, el Sindicato Libertad, el grupo disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Por otro lado, Chumel Torres mostró su opinión sobre los documentos hackeados de la Sedena, los cuales han revelado las enfermedades del presidente, la supuesta venta de armas del Ejército a un grupo del narco, así como detalles del caso Ayotzinapa.

En otro sexenio, con otro gobierno y otro presidente, esto sería un crimen gravísimo con consecuencias serias.



Con estos corruptazos, solo es un sábado. https://t.co/LQuctSFCCJ — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 9, 2022

Ante esto, el creador de contenido escribió este mismo domingo: “En otro sexenio, con otro gobierno y otro presidente, esto sería un crimen gravísimo con consecuencias serias. Con estos corruptazos, solo es un sábado”.

Asimismo, no desaprovechó la oportunidad de emitir su opinión sobre el supuesto rechazo del presidente López Obrador hacia la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo. “Wey, no la abrazó a propósito. No lo quería creer, pero está clarísimo. Todo ardilla” (refiriéndose a ardido), escribió a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que fue el pasado 6 de octubre cuando Tatiana Clouthier presentó su renuncia ante el presidente, el cual lo informó durante su conferencia matutina. En ese sentido, la ahora extitular de la Secretaría de Economía leyó una carta dirigida al mandatario y al terminar intentó abrazar al presidente López Obrador como gesto de agradecimiento; sin embargo, el presidente se limitó a aplaudir y no respondió el gesto a su exfuncionaria.

SEGUIR LEYENDO: