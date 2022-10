“Todo ardilla”; la reacción de Chumel Torres al abrazo que AMLO rechazó de Tatiana Clouthier tras su renuncia

Chumel reaccionó a la despedida de AMLO con Tatiana Clouthier (Foto: Especial)

Este jueves Tatiana Clouthier presentó su renuncia como secretaria de Economía e intentó abrazar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como gesto de agradecimiento, sin embargo, el mandatario federal se limitó a aplaudir, lo que ocasionó un sinnúmero de reacciones, incluida la del influencer Chumel Torres.

El también youtuber y escritor criticó desde su Twitter la reacción que tuvo el presidente López Obrador con la ahora exsecretaria de Economía cuando intentó darle una muestra de afecto antes de dejar por completo su cargo.

Según la percepción Chumel Torres, el Presidente no abrazo a Clouthier “a propósito”, y pudo confirmarlo al ver la grabación que inmortalizó el supuesto rechazo. Por lo anterior, le dijo a López Obrador, “ardilla” que también es “ardido” y se le dice a las personas que guardan rencor o resentimiento sobre algo o alguien.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no correspondió al abrazo de Tatiana Clouthier luego que esta anunció su renuncia como Secretaria de Economía

“Wey, no la abrazó a propósito. No lo quería creer, pero está clarísimo. Todo ardilla”.

Ante ello, algunos internautas le siguieron el juego, apuntando que AMLO tuvo la misma reacción que cualquiera tiene cuando ve a su expareja y le saluda, creando un momento incómodo para todos los presentes.

Asimismo, muchos usaron la escena para hacer memes referentes al rechazo de otra persona, así como la tristeza o decepción que debió sentir la exfuncionaria que luego de su emotiva carta de renuncia fue “despreciada”.

“Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz”, fueron las última palabras del mensaje de Clouthier.

Wey, no la abrazó a propósito. 😳



No lo quería creer, pero está clarísimo. Todo ardilla. pic.twitter.com/RkO1s11oVg — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 6, 2022

Ante las críticas el presidente López Obrador fue cuestionado, a lo que él se negó que existiera un rechazo y aseguró no estaba molesto por la renuncia, la cual es la segunda en la Secretaría de Economía, así como que no se dio cuenta que Clouthier lo abrazó y por ello no respondió la muestra de afecto.

“No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya expresé. Nuestros adversarios no van a estar conformes con nada”, respondió López Obrador a los cuestionamientos de la prensa.

De tal modo, sostuvo que la escena fue malinterpretada y su intención fue hacerle un homenaje a la exfuncionaria, ya que incluso le pidieron que se quedara en el gabinete.

“Insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la secretaría de Economía”, aseveró y aprovechó para enviar besos a Clouthier y recordar que la tiene en alta estima.

Memes sobre la salida de Tatiana Clouthier (Foto: Twitter)

Por otro lado, López Obrador aprovechó para adelantar que durante la conferencia mañanera de este viernes siete de octubre dará a conocer el nombre del o la funcionaria que llegará a ocupar la silla de la Secretaría de Economía.

Luego de que Tatiana Clouthier se despidió del presidente López Obrador, así como de otros funcionarios salió del Palacio Nacional sin acompañantes, según captaron las cámaras de los medios de comunicación.

Al avanzar hacia la calle de Moneda la exfuncionaria fue cuestionada sobre la renuncia, sin embargo, aseguró que no hubo “nada abrupto” en su salida del gabinete federal y reiteró que su carta de renuncia fue presentada al presidente desde el 26 de septiembre.

