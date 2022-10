Con 10 equipos y fase de grupos: así se jugaría el torneo de invierno de la Liga MX

América y Chivas podrían enfrentarse en la eliminatoria del torneo de invierno 2022 en el futbol mexicano (Foto: Twitter/@Chivas)

En un año atípico para el futbol mexicano, el calendario oficial impuesto por la Liga MX finalizará el el 30 de octubre para abrir paso a los jugadores convocados que participarán en el Mundial de Qatar 2022. No obstante, antes de finalizar el año algunos equipos podrían participar en un tercer torneo con carácter de amistoso que serviría como preámbulo para iniciar su participación en la campaña del Clausura 2023.

De acuerdo con información del periodista de Azteca Deportes, David Medrano Felix, hasta 10 instituciones deportivas afiliadas a la Liga MX habrían acordado participar en un torneo relámpago de pretemporada. El formato sería diferente al habitual en las campañas organizadas por la Liga MX y se disputará en un reducido periodo de tiempo, por lo que no tendría el carácter de oficial.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el periodista aseguró que “ya definieron los grupos para el torneo de pretemporada que se jugará a partir del 13 de diciembre”. En ese sentido, de acuerdo con la lista que dio a conocer, quedó descartada la participación de un grupo de ocho clubes conformados por Rayados de Monterrey, Tuzos de Pachuca, Puebla, Bravos de Juárez, León, Atlético de San Luis, Gallos Blancos de Querétaro y Xolos de Tijuana.

CLASICOS AL POR MAYOR

Ya definieron los grupos para el torneo de pretemporada que se jugará a partir del 13 de diciembre.

Grupo A Grupo B

America Chivas

Cruz Azul Atlas

Pumas Tigres

Toluca Santos

Necaxa Mazatlán. pic.twitter.com/fp3u4dCKS7 — david medrano felix (@medranoazteca) October 8, 2022

En ese sentido, los equipos involucrados quedaron agrupados en dos sectores de cinco instituciones. Aunque no brindó detalles acerca de cuál fue el criterio de distribución, es muy probable que hayan sido determinados por la cercanía geográfica de los estadios participantes, pues cinco equipos del centro quedaron separados de los cinco con mayor presencia en el norte del país. Los grupos quedaron definidos de la siguiente forma:

Grupo A

- Club América.

- Cruz Azul.

- Pumas de la Universidad Nacional.

- Toluca.

- Club Necaxa.

Grupo B

- Chivas del Club Deportivo Guadalajara.

- Atlas de Guadalajara.

- Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

- Club Santos Laguna.

- Cañoneros de Mazatlán.

Así se jugará la primer jornada del torneo amistoso. pic.twitter.com/58xidLYQUJ — david medrano felix (@medranoazteca) October 8, 2022

En otra de sus publicaciones difundió los choques correspondientes a la primera jornada. El primer día de acciones será el 12 de diciembre y albergará el partido entre Cruz Azul y Necaxa, en el Estadio Nemesio Diez, por el Grupo A; así como el de Atlas contra Santos, al interior del Estadio Jalisco, en el otro sector.

Al día siguiente los Pumas enfrentarían a los Diablos Rojos de Toluca en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que en el Estadio Universitario de la UANL chocarán los Tigres con el Mazatlán por el sector B. Los equipos designados para descansar en la primera jornada serán las Águilas del América y las Chivas.

La organización de los clubes permitirá la disputa de diversos clásicos durante la fase de grupos, es decir el América vs Pumas, América vs Cruz Azul, así como el Pumas Cruz Azul, sin perder de vista el Chivas vs Atlas en el estado de Jalisco. De igual forma, la etapa de eliminatorias podría propiciar el choque entre las Águilas del América y las Chivas en una edición más del Clásico Nacional.

El Estadio Azteca podría no ser considerado como sede para el torneo de invierno (Foto. Henry Romero/REUTERS)

Cabe mencionar que, a falta del informe oficial de los organizadores, el Estadio Azteca no estará considerado entre las sedes del torneo relámpago. Y es que al término del Apertura 2022 cerrará sus puertas para someterse a un proceso de remodelación que tiene como objetivo cumplir con las especificaciones impuestas por la FIFA para albergar la Copa del Mundo 2026.

Otro de los aspectos que no fue especificado es la duración del certamen invernal pero tendría que finalizar antes que el año 2022 tomando en cuenta que el inicio del Clausura 2023 está programado para el día jueves 5 de enero de 2023. No obstante, los detalles serán revelados cuando los organizadores confirmen la realización del torneo.

SEGUIR LEYENDO: