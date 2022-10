Terrible Morales recordó a Canelo Álvarez por qué debe pelear con boxeadores mexicanos

Terrible Morales criticó la decisión de Canelo de no medirse a boxeadores mexicanos (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

El abanico de boxeadores que Saúl Canelo Álvarez puede enfrentar en el futuro es amplio, no obstante, la decisión del campeón indiscutido de las 168 libras sobre no pelear con atletas mexicanos ha descartado a un gran número de personalidades. Si bien no se refirió al originario de Guadalajara, Jalisco, Erick El Terrible Morales criticó la decisión y envió una serie de indirectas, así como argumentos acerca de por qué el pupilo de Eddy Reynoso debe enfrentar a sus connacionales.

Durante su intervención en la presentación del álbum digital del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el Terrible Morales recordó su carrera como profesional y la relevancia que tuvieron los enfrentamientos contra otros púgiles mexicanos. Y es que además de la cantidad de cinturones que logró recolectar en dicho tipo de peleas, encarnó rivalidades memorables que lo ayudaron a trascender en la historia.

“Fue un gusto y un honor siempre enfrentar a los mexicanos porque las peleas más importantes hoy por hoy en todos lados (son) las guerras de mexicanos (...) en mi caso, todos mis títulos mundiales los gané contra mexicanos ¿por qué? porque los mexicanos son los peleadores más ching*nes de la división, entonces hay que enfrentarlos”, declaró ante los medios de comunicación.

A lo largo de los 19 años de su carrera profesional como boxeador, el Terrible Morales se convirtió en el primer azteca en conquistar títulos en cuatro categorías diferentes. Aunque una de sus rivalidades más entrañables la erigió frente al filipino Manny Pacquiao, el originario de Tijuana, Baja California, pasó a la historia del deporte por la serie de peleas que sostuvo con el mexicano Marco Antonio Barrera.

Además de Barrera, en su historial figuran rivales de enorme relevancia y que marcaron época como Daniel Zaragoza, el pupilo de Nacho Beristáin, así como Gustavo Guty Estradas Jr., Jesús Chávez y Pablo César Cano. Contra todos ellos, el Terrible logró alzarse con la victoria y adjudicarse diversos campeonatos mundiales, además de haber brindado capítulos dignos de recordar en la historia del deporte de los guantes.

Luego de haber recordado algunos pasajes de su trayectoria como atleta profesional, el tetracampeón envió una indirecta a quien llegó a ser considerado el mejor boxeador libra por libra de todo el mundo. Además, recordó por qué es importante que mida sus capacidades contra otros mexicanos tanto para consolidar su título de boxeador legendario como para brindar la oportunidad a los nuevos talentos de catapultarse hacia la élite del deporte mundial.

“El campeón debe defender el título mundial contra los mejores. El campeón del mundo debe de enfrentar a los mejores”, afirmó.

¿Quiénes son los mexicanos que buscan pelear contra Canelo Álvarez?

En sus declaraciones, Erick Morales mencionó el nombre de David Benavidez como uno de los personajes que el Canelo Álvarez debería enfrentar porque “va iniciando y armando su historia, si no les dan oportunidad nunca van a demostrar si son o no son”. No obstante, en la lista de púgiles que buscan retar al tapatío en una pelea de campeonato figuran otros nombres.

Gilberto Zurdo Ramírez es uno de los campeones que ha mostrado creciente interés en una reyerta con el mexicano. Aunque su próximo compromiso está en la pelea por el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra Dmitry Bivol, ha persistido en su intención de volver a rivalizar en el cuadrilátero con la esquina comandada por Eddy Reynoso.

SEGUIR LEYENDO: