“Su nombre es símbolo de cobardía”: así retiró Lilly Téllez su felicitación a Tatiana Clouthier

En su mensaje, la senadora criticó la decisión de Clouthier de todavía apoyar a Morena.

Después de que la senadora Lilly Téllez celebrara la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía (SE), la integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se arrepintió de su mensaje, pues la ex funcionaria todavía apoyará a los aliados morenistas. “Resulta que dejó el cargo para pasar a echar porras a Morena”, escribió en un mensaje en redes sociales.

Además, Téllez también se lanzó contra el nombre de Clouthier y su significado ya que, según la panista, el apellido está lleno de valor, mientras que el nombre de “cobardía”. Esto como referencia que, a pesar de su partida del gabinete presidencial, la también ex senadora continuará en el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Tatiana expresó que su renuncia estuvo planeada desde el pasado 26 de septiembre.

“Retiro mi felicitación a Tatiana Clouthier. Resulta que dejó el cargo para pasar a echar porras a morena. Su apellido es símbolo de valor y su nombre de cobardía”, escribió la senadora en sus redes sociales.

En el mensaje compartido, la senadora también citó su felicitación en la cual arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por rechazar el abrazo de la ex titular de la SE, consideró que tal acción sólo la realiza “gente mal educada”. Así mismo, la senadora manifestó que no se le deben dar muestras de afectos a cualquiera, pues como dice la Biblia: “no se le deben dar perlas a los cerdos”.

“Felicito a Tatiana Clouthier por haber renunciado. Queda el retrato del miserable que le negó un abrazo, así es la gente de mala entraña, mal agradecida, mal educada. Bien dice la Biblia: no se le deben dar perlas a los cerdos”, compartió en su cuenta oficial de Twitter.

La polémica del abrazo sucedió cuando, después del discurso de despedida de Clouthier, ella se dirigió con el ejecutivo nacional para darle uno; sin embargo, AMLO, en vez de recibirlo, sólo aplaudió y no extendió los brazos.

Ante ello, no sólo Téllez expresó su inconformidad, pues también el youtuber Chumel Torres juzgó el suceso, para él el rechazo fue a propósito y lo confirmó gracias a las grabaciones del encuentro. El influencer también llamó “ardilla” al presidente de México por no haber respondido el gesto.

“Wey, no la abrazó a propósito. No lo quería creer, pero está clarísimo. Todo ardilla.”, fueron las palabras que compartió Chumel Torres en sus redes sociales.

Para los seguidores del también comediante, la negativa fue equiparable a cuando las personas se encuentra con sus ex parejas. Otros calificaron el acontecimiento como un “ya lárgate”, por parte del mandatario.

Por su parte, el ejecutivo aclaró que el incidente fue mal interpretado y su propósito fue rendirle un homenaje a Tatiana. Con el objetivo de evitar más cuestionamientos expresó que la quiere mucho e, incluso, le mando besos.

“No me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya expresé. Nuestros adversarios no van a estar conformes con nada”, expuso AMLO.

En su despedida, Clouthier mencionó que siempre tendrá las puertas abiertas para AMLO y su esposa. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

De igual forma, señaló que él mismo le insistió a la ex funcionaria para que continuara con el cargo; no obstante, ella ya tenía una decisión bastante clara. “Insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la secretaría de Economía”, dijo durante la conferencia de prensa matutina del seis de octubre.

La ex secretaria de economía explicó que su salida fue motivada a su falta de aportar más ideas al equipo, aunque, apoyará a los funcionarios desde otra posición. “Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra”, afirmó.

