Edith Piaf inspira un espectáculo sinfónico imperdible en CDMX

Un homenaje a la chanson francesa llega a la Ciudad de México: Piaf Sinfónico, un espectáculo que fusiona clásicos de Piaf con arreglos orquestales inéditos, se estrena este julio.- crédito AFP

El regreso de María Katzarava a los escenarios de la Ciudad de México marca un acontecimiento relevante para la vida cultural de 2026.

El espectáculo Piaf Sinfónico, programado para el 4 y 5 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, reúne la herencia de Édith Piaf y la voz de una de las sopranos mexicanas más reconocidas en un formato de gran escala.

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La propuesta se distingue por la integración de una orquesta sinfónica creada especialmente para la ocasión, bajo la dirección de Enrique Dunn.

Lejos de replicar tributos convencionales, la producción apuesta por ofrecer versiones renovadas de las canciones más emblemáticas de Piaf, junto con piezas internacionales de alto valor para la intérprete.

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Los arreglos, inéditos y diseñados específicamente para este concierto, buscan revitalizar los clásicos y aportar una dimensión sonora que combine el intimismo de la chanson francesa con la potencia de una orquesta contemporánea.

El repertorio incluye tanto los grandes himnos de Piaf como otras composiciones seleccionadas por Katzarava a lo largo de su carrera.

El carácter personal de la selección permite que cada pieza funcione como un puente entre el París bohemio del siglo XX y la sensibilidad musical actual.

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El público podrá transitar por emociones como la nostalgia, el amor, el desamor y la resiliencia, aspectos centrales en la obra de Piaf y en la vida artística de la soprano.

La orquesta sinfónica y los arreglos originales de Enrique Dunn

Uno de los puntos centrales de Piaf Sinfónico es la creación de una orquesta ad hoc, pensada para dotar de nueva vida a las melodías elegidas.

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La dirección y los arreglos están a cargo de Enrique Dunn, quien ha diseñado texturas instrumentales que equilibran la intimidad del repertorio con la escala majestuosa propia de una gran sala de conciertos.

Esta combinación permite que el espectáculo se distinga de anteriores homenajes, al presentar una partitura completamente renovada y adaptada a la sensibilidad del público contemporáneo.

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El trabajo de Dunn se traduce en un tratamiento sonoro que respeta la autenticidad de la chanson original, pero la proyecta como una experiencia acústica monumental.

De esta manera, el evento busca transformar el espíritu del cabaret parisino en una propuesta de gran formato, sin perder la esencia emocional que caracteriza el legado de Piaf.

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El antecedente inmediato de este proyecto fue el programa “Homenaje a Piaf” presentado el año pasado, que contó con arreglos de Yónatan Sánchez Santianes y la dirección de Isabel Costes.

Ahora, la evolución natural desemboca en un espectáculo completamente renovado, que se estrena mundialmente en la Ciudad de México y consolida la colaboración entre Katzarava y Dunn.

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Detalles del evento y acceso

Las funciones de Piaf Sinfónico tendrán lugar el sábado 4 de julio a las 19:00 horas y el domingo 5 a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

La duración está pensada para ofrecer una experiencia intensa y accesible para adolescentes y adultos.

Las entradas, disponibles en taquillas y Ticketmaster, contemplan tarifas diferenciadas:

Luneta Central: 950 pesos

Luneta Lateral: 850 pesos

Luneta Trasera: 700 pesos

Primer Piso Central: 750 pesos

Primer Piso Lateral: 650 pesos

Anfiteatro: 450 pesos

Galería: 250 pesos

Se ofrece un descuento del 50% para estudiantes de nivel básico, maestros, personas con discapacidad, trabajadores de gobierno e INAPAM, válido con credencial vigente y sujeto a disponibilidad.

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La voz de Katzarava y el legado de Piaf: una experiencia única en la Ciudad de México

Katzarava, con experiencia en escenarios internacionales como la Scala de Milán o la Royal Opera House, imprime su sello personal a cada interpretación, creando un recorrido capaz de conmover y sorprender.

Piaf Sinfónico se presenta como una oportunidad irrepetible para vivir la fusión de la canción francesa con la excelencia de la interpretación lírica y el poder de una orquesta sinfónica moderna.

El espectáculo, resultado de años de trabajo y evolución artística, invita a celebrar la música y la emoción en un entorno pensado para el disfrute pleno y el encuentro con una tradición musical que sigue viva y vigente.

Quienes asistan serán testigos de una noche en la que el legado de Piaf y la voz de Katzarava convergen, renovando la experiencia del homenaje musical en la Ciudad de México.