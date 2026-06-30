Lluvias, tormentas y calor extremo marcarán el clima de este martes 30 de junio en gran parte de México

México enfrentará este martes 30 de junio una jornada con condiciones meteorológicas contrastantes.
Mientras gran parte del país registrará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, en el norte y noroeste continuará el ambiente extremadamente caluroso con temperaturas de hasta 45 grados Celsius.
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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 13 sobre el occidente del territorio nacional, favorecerá precipitaciones en la mayor parte de la República Mexicana.
Aunque la onda tropical continuará desplazándose hacia el oeste y dejará de influir en el país al finalizar el día, sus efectos seguirán generando condiciones propicias para lluvias de diversa intensidad durante este martes.
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Estados con mayor riesgo por lluvias intensas este 30 de junio
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y reducción de la visibilidad en carreteras, además de estar acompañadas por actividad eléctrica y granizo.
Los estados con el pronóstico más importante son:
Lluvias muy fuertes (50 a 75 milímetros):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Jalisco
Lluvias fuertes (25 a 50 milímetros):
- Coahuila
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
- Chubascos:
- Nuevo León
- Morelos
- Tlaxcala
- Oaxaca
Lluvias aisladas:
- Sonora
El SMN pidió a la población mantenerse informada y extremar precauciones, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.
Valle de México: pronostican lluvias fuertes y ambiente fresco por la mañana
Para la Ciudad de México y el Estado de México se espera un amanecer con cielo nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas.
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Durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, principalmente en el norte y occidente del Estado de México.
Las condiciones previstas para la región son:
- Temperatura mínima en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- En Toluca se esperan mínimas de 7 a 9 °C y máximas de 20 a 22 °C.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones por posibles encharcamientos, afectaciones viales y disminución de la visibilidad durante las lluvias.
Calor extremo persistirá en el norte y noroeste del país
A pesar de las precipitaciones, el calor continuará siendo intenso en diversas entidades.
Las temperaturas máximas previstas son:
De 40 a 45 °C:
- Sur de Baja California Sur
- Centro y sur de Sonora
- Suroeste de Chihuahua
- Norte de Sinaloa
De 35 a 40 °C:
- Baja California
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoac
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
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Vientos fuertes y oleaje elevado también afectarán varias regiones
Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento que podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y ocasionar afectaciones en algunas zonas.
Entre los principales fenómenos previstos destacan:
- Rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y el istmo de Oaxaca.
- Evento de surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.
- Rachas de 30 a 50 km/h en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
En las costas del Pacífico continuará el mar de fondo, con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el Golfo de México y la Península de Yucatán se esperan olas de 1.0 a 2.0 metros.
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Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas podrían generar afectaciones principalmente en zonas urbanas, carreteras y regiones cercanas a ríos y arroyos.
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