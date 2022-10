“No se le deben dar perlas a los cerdos”: Lilly Téllez celebró renuncia de Tatiana Clouthier a la 4T

La senadora del PAN también criticó las acciones de AMLO durante la conferencia de prensa, lo llamó mal educado.

Tras la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaria de Economía, la senadora panista Lilly Téllez felicitó la decisión de la ex funcionaria y arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por, supuestamente, rechazarle un abrazo de despedida; lo calificó como “gente de mala entraña”.

En un mensaje compartido por redes sociales, la panista festejó la renuncia de la ex senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Su publicación estuvo acompañada de una imagen de la conferencia de prensa matutina donde el ejecutivo nacional, AMLO, le negó un abrazo a Clouthier; mencionó que como dice la Biblia “no se le deben dar perlas a los cerdos”.

“Felicito a Tatiana Clouthier por haber renunciado. Queda el retrato del miserable que le negó un abrazo, así es la gente de mala entraña, mal agradecida, mal educada. Bien dice la Biblia: no se le deben dar perlas a los cerdos”, afirmó la aliada al Partido Acción Nacional (PAN).

Téllez no fue el único personaje de la oposición que celebró la renuncia de la ex secretaria de economía, pues Vicente Fox Quesada, ex mandatario de México, también compartió un mensaje donde se mostró conforme con la decisión. De acuerdo con Fox, el trabajo de Clouthier en el gabinete presidencial consistió en “sacrificar principios y valores” y ser esclavizada.

En su mensaje, el también empresario le dio la bienvenida a la ex funcionaria, esto como una supuesta referencia a su periodo como militante del PAN de 1990 al 2005.

“Finalmente deja una causa muy incómoda que le obliga a la esclavitud y sacrificar principios y valores. Lo que se aprende en casa nunca se olvida. Bienvenida de regreso al ´redil´”, compartió en sus redes sociales.

Además de la felicitación de diversos personalidades de oposición, destacó la celebración de su hermano, Manuel Clouthier, quien en su mensaje afirmó que “finalmente hay dignidad”, advirtió que debió haber sido una decisión muy difícil.

“Finalmente hay dignidad !Debe haber sido una decisión muy difícil pero aplaudo que se haya desmarcado de este gobierno incongruente!”, escribió.

De acuerdo con su hermano, la renuncia de la ex titular de la Secretaria de Economía fue provocada, entre otros factores, por el tema de la Guardia Nacional. “Creo, esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López”, aseguró.

Aunque la salida de Tatiana Clouthier se dio hasta el 6 de octubre, la ex funcionaria ya tenía intenciones de dejar el cargo desde el pasado 26 de septiembre, esto en medio de tensiones entre México y los integrantes del T-MEC (Estados Unidos y Canadá), pues ambas naciones solicitaron consultas para la solución de las disputas referentes al cumplimiento del tratado.

AMLO anunció la renuncia de la dirigente de la Secretaría de Economía, misma que le habría sido notificada al ejecutivo de forma escrita desde el mes pasado. A pesar de la insistencia del presidente en continuar con el cargo, la ex funcionaria fue firme en su decisión, así lo aclaró en su conferencia de prensa matutina del jueves seis de octubre.

En su despedida, la es senadora morenista comentó que apoyará a los demás "jugadores" desde la porra.

Durante su participación, Tatiana Clouthier mencionó que su oportunidad de sumarle al equipo quedó agotada, por lo que ahora le toca apoyar a los demás desde una posición diferente. “Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra”, expresó.

Finalmente, agregó que siempre tendrá la puerta abierta para AMLO y su esposa, “Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yori siempre receptivo para ti y para Beatriz”.

