“Francia es más insegura que Coacalco”, así fue la viral comparación que hizo una europea en TikTok

Francesa cree que Coacalco es más seguro que su ciudad natal de Francia (Foto: Captura de pantalla)

Según Vivi, una ciudadana francesa que vive en reside en México, su ciudad natal de Francia es más insegura que el municipio de Coacalco, Estado de México, ya que tras olvidar su teléfono celular en una banca pudo recuperarlo sin ningún problema.

A pesar de que anteriormente se hizo popular la usuaria @Vivi_Voyage88 en TikTok al contar que su cactus había sido robado en el mismo municipio, en esta ocasión decidió mostrar un lado positivo de esa zona.

Aparentemente su cactus fue más atractivo para los ladrones que su teléfono móvil. Al contar su experiencia dijo que en una ocasión olvidó su teléfono móvil en una banca de Coacalco, y que 20 minutos después, cuando volvió para buscarlo lo encontró en el mismo lugar. Nadie se lo había llevado.

“Regreso 20 minutos después y nadie se lo había robado [...] Había mucha gente alrededor, pero nadie se lo robó”, recordó sorprendida la joven francesa.

Coacalco de Berriozábal, Estado de México. (Foto: captura de pantalla)

Por eso aseguró que a pesar de que muchos dicen que ese municipio es un lugar peligroso, para ella es una ciudad incluso más segura que la que habitaba en su país natal.

“La verdad pienso que mi ciudad natal de Francia es más peligrosa que Coacalco”.

Aseguró que está en desacuerdo con quienes dicen que la zona es un lugar “horrible”, ya que ella tuvo esa buena experiencia. Asimismo, detalló que su teléfono era “barato” pero era muy importante, ya que tenía su SIM francesa que su padre le paga mensualmente.

Por la naturaleza de su explicación, el video se hizo viral y alcanzó más de 111 mil reproducciones en TikTok y cientos de comentarios de usuarios. Algunos remarcaron que el municipio está lleno de gente honrada, otros le dijeron que tuvo mucha suerte y unos más que le pidieron que de clases de francés o les ayude a practicar el idioma.

“De verdad eso es raro. Pero que bueno, ojalá y sea que estamos mejorando!”, “Huy reina honestamente no te confíes, en México ni respetan y llegará otro día que se te olvide y no falta el que si lo tome”, “jaja pero aún así ten cuidado y luego no se lo roban por pena o por qué hay mucha gente”, le advirtieron unos internautas.

“Briago dejé mi cel en una taquería de puesto laminero en Cuautitlán, regresé y lo tenía el taquero, se lo dió alguien por si regresaba...” y “Así somos los de Coacalco”, apuntaron otros pocos, asegurando que no es imposible encontrar gente honrada en el municipio.

Este video contrasta con otro que anteriormente compartió y que también se hizo viral. En ese comentó que su cactus había sido robado, y contrario a lo de éste último, señaló que en Francia se podrían robar un teléfono móvil pero no una planta.

“Entonces sí es verdad que en México roban. El otro día dejé mi planta delante de mi ventana para que tome el sol, y me dije ‘nadie va a robarse una planta. En Francia nadie se robaría… se robarían un celular, pero no una planta’, y sí se la robaron. Me robaron mi cactus”, dijo en ese momento.

La joven con más de 41 mil seguidores sube constantemente videos sobre su vida diaria en Coacalco y responde a preguntas curiosas de usuarios, como “¿Cómo se dice papas a la francesa en Francia?”.

