Fer Moreno estalló en llanto y aseguró que no tiene un romance con Jawy; reafirmó su venganza contra Mane

La nueva temporada de Acapulco Shore ha dejado varias sorpresas desde sus primeros capítulos, pues desde la próxima boda de Karime hasta el regreso de Jawy Méndez, son sólo algunas de las novedades que han sorprendido a los fans. Sin embargo, algo que causó gran controversia fue Fernanda Moreno, la cual durante una de las emisiones intentó ligarse al ex novio de Manelyk como forma de venganza a la ex concursante de La Casa de los famosos.

Pero la situación no terminó ahí, ya que en Acapulco Shock, segmento en donde los integrantes de la temporada conversan un poco sobre las polémicas del reality, Fernanda se vio envuelta en dimes y diretes con su ex compañera Dania, quien la confrontó por su actitud con Jawy y la hizo llorar.

“Tienes 25, ya no eres una niña y ahora (Jawy) te va a hacer mierd* a besos”, comenzó a decir Dania.

Ante esto, Fer Moreno no tardó en responder y trató de defenderse al señalar que Luis Alejandro Méndez, sólo era un buen compañero.

“Yo no tengo nada que ver con Jawy, somos amigos, pero perdóname yo no le hice nada a Mane, yo no le hice nada a Jawy, yo no le hice nada a ninguno y tú sabes cómo la sufrí”, dijo la influencer entre lágrimas y refiriéndose a la temporada 7, donde fue duramente atacada por algunos participantes del reality show.

Ante esta situación, Dania señaló que comprendía la postura de su ex compañera, pero aseguró que ella no estaba dispuesta a entablar una amistad con personas que sólo hicieran cosas con la finalidad de dañar a otras.

Respecto a este punto, Fer Moreno dijo que esa era su manera de ser y recalcó que no se iba a dejar intimidar por nadie.

“Me gusta vengarme, perdóname, me hicieron mierd*”, sentenció.

Para ese momento, Dania le recordó que en el pasado Jawy también fue una de las personas que la trató mal, pero Fernanda defendió al ex novio de Mane.

“También se acercó a pedirme perdón, tienes que ver la temporada, el cabrón me cargaba de la peda, me defendió del imbécil de mi ex, no tengo nada malo que decir de Jawy, se dio la oportunidad de conocerme y se lo agradezco (...) no me traicioné a mí misma, lo que te molesta es que quiera ching*r a Mane que es tu íntima amiga”, puntualizó.

Dania no se quedó callada y remarcó que Manelyk no era el punto principal de la situación, sino que lo importante a tratar era la inmadurez de Fernanda.

A mí, la vida de mane no me importa, me molesta que tu intención sea ching*r, ya no eres una niña de 22 años, el único consejo de amiga que te puedo dar es sé feliz tú, no chingu*s a nadie, la única que se vio mal fuiste tú”, dijo Dania, mientras que Fernanda abandonaba el set entre lágrimas.

Cabe recordar que, recientemente, fue desde la cuenta de TikTok de Fer donde los usuarios quedaron consternados después de que la joven se mostró muy cercana al ex prometido de Manelyk.

Así, con la canción Enchule de Rauw Alejandro que dice: “Era solo un juego que de control se salió, la regla se rompió, ahora de mi mente, no sale su nombre”, tanto la joven, como Jawy se mostraron muy abrazados y cercanos ante la cámara.

Las reacciones no se hicieron esperar y los fans del reality rápidamente criticaron a los involucrados y recordaron la influencia que Mane tuvo durante el programa.

“Oro por aluminio”. “Del odio al amor sólo hay un paso”. “Este man es como todos nuestros ex”. “La que se lo queda pierde”. “Se van a atascar, ya que no está con Mane van a aprovechar”, son algunos de los comentarios que aparecieron.

