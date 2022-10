El caos y las inundaciones que dejó la intensa lluvia en CDMX

La alcaldía Iztapalapa fue una de las alcaldías más afectadas (Foto: Twitter/ @SGIRPC_CDMX)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió la alerta amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México debido a la lluvia. Y es que este jueves 6 de octubre se registró una intensa lluvia en casi toda la zona de la Ciudad de México, así como el área Metropolitana.

De las principales alcaldías donde se registraron inundaciones fueron en Cuauhtémoc y Tlalpan. Esto fue compartido por medio de fotografías y videos por parte de los usuarios en redes sociales como Twitter. Uno de los tramos más afectados fue la lateral de Circuito Interior al Norte y Cedro en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc.

Tan solo pocos minutos después, la SGIRPC activó la alerta roja por persistencia de lluvias fuertes en las demarcaciones: Azcapotzalco, Cuauhtémoc y en Miguel Hidalgo. Asimismo, alerta naranja en Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac.

Por su parte el Metrobús de la Ciudad de México reportó que la Línea emergente Tláhuac dio únicamente servicio de Metro Coyuya/ Atlalilco a Tezonco, esto debido a inundaciones fuertes. Sin embargo, una hora después se restableció el servicio en todas las estaciones de la Línea T.

También la Línea 1 sufrió retrasos y fueron señalados por los usuarios en Twitter: “línea 1 del mb estamos parados entre insurgentes y Hamburgo , pueden por lo menos avisarnos que sucede” a lo que la cuenta oficial del Metrobús contestó: “Le comentamos que debido a los asentamientos viales ocasionados por la lluvia, el servicio ha tenido afectación. El Centro de Control está trabajando para agilizar el paso de las unidades. Lamentamos las molestias ocasionadas”.

Inundado al exterior de la Unitec de Los Reyes La Paz, EdoMex (Foto: Especial)

En la colonia Santa María Aztahuacan sobre Felipe Ángeles y Plan de Ayala, alcaldía Iztapalapa también hubo inundaciones; en la misma alcaldía se reportó un encharcamiento en Villa Franqueza esq. Villa Ce, Col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. En Benito Juárez hubo un encharcamiento sobre Sucre y Santa Anita en colonia Viaducto Piedad.

De igual manera, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó sobre una caída de árbol sobre Ignacio Mariscal y José Emparán, colonia Tabacalera.

En Xochimilco, se registró un encharcamiento en Aquiles Serdán esq. Cuauhtémoc, Col. Quirino Mendoza, por lo que personal retiró la basura acumulada en las coladeras para abatir los niveles de agua.

💦Se aproximan @SacmexCDMX @SGIRPC_CDMX a brindar apoyo por encharcamiento en lateral de Circuito Interior al Norte y Cedro, colonia Atlampa, @AlcCuauhtemocMx.



🌊 Espejo de 300 m y tirante de 25 cm.

🔀 Alternativa vial: Pino y Chopo.



#C5conConfianza#TrabajandoJuntos pic.twitter.com/nDfigWwsAX — C5 CDMX (@C5_CDMX) October 7, 2022

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó sobre los retrasos en el servicio debido a las lluvias. A través de Twitter usuarios mostraron su molestia debido al servicio en la Línea 3, pues informaron que los trenes tenían un nulo avance.

“Una cosa es que vaya lento y otra que no avanza, línea 3 horrible llevan 10 minutos en centro médico y no avanza”, “¿Lento en línea 3? No mientan, es nulo el avance” y ”En línea 9 igual, más de 20 minutos detenidos en Chilpancingo dirección Pantitlán”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación del Metro.

Atendemos encharcamiento en calle Océano, colonia Selene, en @TlahuacRenace. pic.twitter.com/1apF8vnIYY — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 6, 2022

Debido a los numerosos encharcamientos en la capital de México, los Bomberos de la CDMX acudieron a atenderlos; principalmente en Tláhuac, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo. Asimismo, una de las principales avenidas afectadas fue Calzada Ermita Iztapalapa en la Colonia Santiago Acahualtepec.

La alcaldía Iztapalapa dio a conocer los 12 puntos más afectados en la demarcación:

-Consejo Agrarista

-Puente Blanco

-Presidentes de México

-U.H. Mirasoles

-Pueblo Santa María Aztahuacán

-Santa María Tomatlán

-Cerro de la Estrella

-Pueblo San Lorenzo Tezonco

-D. Urbano Quetzalcóatl

-El Vergel

-Santiago Acahualtepec

-Reforma Política

Por último, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada, así como a tomar precauciones debido a los encharcamientos y al tránsito vehicular.

