¿Servicio Militar obligatorio a los 30 años? Cómo liberar tu cartilla en solo 3 meses: mitos y realidades que debes saber

El Ejército Mexicano muestra a sus soldados en formación, uniformados con ropa de camuflaje y portando rifles, en un cuartel con la bandera de México y vehículos militares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite del Servicio Militar Nacional (SMN) en México es un procedimiento obligatorio para todos los varones mexicanos que cumplen 18 años que consiste en registrarse ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para obtener la cartilla militar documento que acredita haber cumplido con esta obligación cívica.

Es así que el trámite del Servicio Militar Nacional para los nacidos durante el 2008 ya está abierto y para esta generación cuenta con un nuevo esquema en el que el adiestramiento se concentra en 13 sesiones sabatinas, es decir, un periodo equivalentes a cerca de tres meses.

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En este sentido, y de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, este ajuste, que reduce el tiempo de servicio, busca que el cumplimiento del SMN no implique una interrupción relevante de actividades académicas o laborales, al tiempo que se mantienen los lineamientos básicos del servicio.

Todos los jóvenes deben hacer su servicio militar al cumplir 18 años (Gob de México)

¿Cuál es el periodo de inscripción para realizar el trámite de la cartilla militar?

Si tu eres de la generación que debe realizar su servicio debes saber que el alistamiento comenzó el 2 de enero y se extiende hasta el 15 de octubre.

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Se trata de un registro es presencial y debe realizarse en la Junta de Reclutamiento del municipio o alcaldía que corresponda y hacerlo fuera de plazo podría derivar en sanciones.

También se prevé que en noviembre de 2026 se realice el sorteo del SMN para definir, mediante el sistema de bolas de colores, quiénes deberán cumplir con las sesiones de adiestramiento establecidas por la Sedena.

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Obtener la Cartilla Militar liberada funciona como identificación oficial y puede ser un requisito para acceder a ciertos cargos en la administración pública y en instituciones educativas.

¿Cómo hacer el trámite para obtener la cartilla militar?

Registro: Los jóvenes deben acudir al módulo de reclutamiento de su alcaldía o municipio, entre enero y octubre del año en que cumplen 18 años. Deben presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, identificación oficial y fotografías tamaño infantil. Recepción de cartilla: Al finalizar el registro, se entrega una pre-cartilla. El proceso de selección para realizar el servicio suele ser por sorteo: bola blanca (servicio activo) o bola negra (encuadrado o a disposición). Jornadas de adiestramiento: Quienes resultan seleccionados deben asistir a sesiones semanales durante un año en instalaciones militares, donde reciben instrucción básica militar, disciplina y educación cívica. Liberación de cartilla: Al cumplir el periodo, la Sedena libera la cartilla, colocando el sello y firmas correspondientes.

Es importante recordar que la cartilla liberada es un requisito para algunos trámites oficiales, como ingresar a ciertas instituciones públicas o participar en procesos de selección laboral del sector público y de seguridad.

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La cartilla liberada es un requisito para algunos trámites oficiales.

¿Quiénes están obligados a tramitar la cartilla Militar en México?

En México, están obligados a tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional:

Todos los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización que cumplan 18 años durante el año en curso.

Es importante recordar que la obligación se extiende a quienes tengan entre 18 y 39 años y no hayan realizado el trámite previamente.

Detalles clave

El trámite es obligatorio sin importar si residen en México o en el extranjero.

Las mujeres no están obligadas ; pueden participar de manera voluntaria si así lo desean.

También deben tramitarla quienes, por alguna razón, no lo hicieron al cumplir 18 años, siempre que estén dentro del rango de edad permitido.

Casos especiales

Mexicanos residentes en el extranjero pueden tramitar la cartilla en los consulados.

Personas con discapacidad pueden solicitar la exención, pero deben realizar el trámite correspondiente.