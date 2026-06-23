Línea 2 del Metro CDMX abre estación Chabacano: ¿Qué estación continúa sin servicio?

Reabrió la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) concluyó con las obras de remodelación de la Línea 2, aunque las autoridades no terminaron antes del inicio de la Copa Mundial 2026 como prometieron, ya entregaron las estaciones remodeladas. Este martes 23 de junio reabrieron otra estación que permanecía sin servicio.

Así como lo anunció Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, este martes reabrió la estación Chabacano, la cual conecta con los servicios de la Línea 8 y 9 del STC Metro. Desde las 05:00 horas del día reanudaron operaciones, por lo que los usuarios ya pueden realizar ascensos y descensos en en andén.

PUBLICIDAD

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, confirmó en sus redes sociales que la Línea 2 ya opera en gran parte con todas sus estaciones renovadas. Sin embargo, solo una estación permanece cerrada al público sin ascenso y descenso.

Clara Brugada entregó las obras de remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Qué estación de la Línea 2 del Metro CDMX está cerrada?

De acuerdo con las autoridades, solo una parada sigue cerrada y se trata de la estación Zócalo/ Tenochtitlán. La suspensión del servicio se debe a que en el Zócalo está instalado el FIFA Fan Fest, por lo que los accesos al STC Metro fueron suspendidos hasta nuevo aviso.

PUBLICIDAD

“Chabacano de la Línea 2 del @MetroCDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece cerrada. La reapertura de Chabacano representa un paso más en la recuperación de las estaciones intervenidas recientemente como parte de los trabajos de rehabilitación y modernización de la Red. Gracias a las y los usuarios por su paciencia, confianza y comprensión durante este proceso”, fue el mensaje que publicó Adrián Rubalcava.

Esta es la única estación de la Línea 2 cerrada:

Zócalo/ Tenochtitlán

Clara Brugada entrega obras de la Línea 2 del Metro CDMX

Entregaron obras concluidas en la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno Clara Brugada reinauguró cuatro estaciones del Metro en la Línea 2 tras una inversión de $2,200 millones que se concentra en mantenimiento mayor, recuperación de trenes y modernización de sistemas.

PUBLICIDAD

De ese monto, $1,500 millones provinieron del gobierno federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras por la condición de la Ciudad de México como sede del Mundial 2026, y otros $700 millones los aportó el gobierno local. La propia Brugada sostuvo que ese apoyo se destinó por completo al Metro porque, según dijo durante la conferencia de prensa, “El Mundial durará unas semanas. El Metro seguirá moviendo a millones de personas todos los días”.

El director general del STC Metro Adrián Rubalcaba Suárez informó que el 64% de los recursos, es decir, más de 1,418 millones de pesos, se usó en mantenimiento mayor de vías, material rodante, sistemas eléctricos, cárcamos y videovigilancia. Ese componente técnico permitió recuperar siete trenes y subir la flota operativa de 28 a 34 unidades en la Línea 2.

PUBLICIDAD

Ese aumento en la disponibilidad de convoyes busca mejorar la frecuencia de paso en un corredor que moviliza a un millón de usuarios al día. Solo las estaciones Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales concentran 105,000 pasajeros diarios.

La modernización incluyó vías, energía, videovigilancia y accesibilidad

Las obras no se limitaron a la imagen de las estaciones (Luz Coello/ Infobae México)

Las obras no se limitaron a la imagen de las estaciones. De acuerdo con lo informado durante la reinauguración, hubo mantenimiento preventivo y correctivo de vías, balasto y tornillería, además de la sustitución de cables de tracción en el tramo Villa de Cortés-Portales.

PUBLICIDAD

También se realizó mantenimiento mayor a ocho transformadores en subestaciones de rectificación eléctrica y se modernizó el sistema contra incendios tipo húmedo en todas las estaciones. A eso se sumó la instalación de 1,684 cámaras de videovigilancia de Tasqueña a Hidalgo, enlazadas al C2 del Metro, así como la compra de 161 kits para mantenimiento a diferenciales, descrita por las autoridades como la adquisición más grande en cinco años.

En las cuatro estaciones reabiertas se sustituyeron más de 6,377 m² de pisos con porcelanato y se impermeabilizaron 6,965 m² de techos. Además, se colocaron 1,800 luminarias LED y se renovaron 2,057 metros de señalética.

PUBLICIDAD

La intervención también incluyó el cambio de torniquetes convencionales por pasillos de acceso continuo y la incorporación de guía podotáctil para personas con discapacidad visual. En el componente artístico se añadieron murales e intervenciones, incluida obra de Alberto Castro Leñero.