Qué orilló a Marco Barrera a retar a Manny Pacquiao en 2003

Marco Barrera confesó por qué eligió a Manny Pacquiao como rival (Foto: REUTERS/Joe Mitchell)

En la década de los dos mil el boxeo mexicano vivió grandes peleas arriba del ring y una de ellas fue la que protagonizó Marco Antonio Barrera contra Manny Pacquiao. En 2003 Marco Barrera se enfrentó por primera vez al filipino en la disputa por el título The Ring en el peso pluma, pero aquella noche el peleador mexicano conoció la derrota y la potencia del Pac-Man Pacquiao.

Años más tarde después de haber caído por la vía del nocaut, Barrera explicó por qué eligió a Manny Pacquiao pese a que tenía una segunda opción para seguir su carrera. En una reciente charla durante su podcast Un Round Más con Óscar Chololo Larios, Marco reveló por qué eligió al campeón filipino.

Lo primero que explicó es que en su momento tenía dos opciones para seguir con su carrera arriba del cuadrilátero y se trataba del Chololo Larios y de Pacquiao. Pero, por el hecho de que no conocía a Manny Pacquiao consideró que era una mejor opción que Óscar Larios.

Whatever you do in life, give it everything you have! #NoFear 🔥👊🏽 🇵🇭 pic.twitter.com/mjPgPA9EZ0 — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 25, 2022

Debido a la cercanía que tenía con el también el boxeador mexicano, le ganó su lado patriótico y prefirió retar al originario de Filipinas para abrirse un nuevo paso en el pugilismo mundial y así no enfrentarse con el Chololo Larios. A pesar de su decisión que cambió el rumbo de su trayectoria, sí lamentó su decisión.

“No arrepentido, pero sí de repente digo p***a m*****e cuando me dicen ‘Barrera vas a pelear con el Chololo Larios con Manny Pacquiao”, recordó.

El ex campeón en el peso pluma y superpluma narró que en su momento no conocía a Pacquiao, por lo que no pensó que sería una pelea más y prefirió no enfrentarse a su paisano por el aprecio que le tenía.

“Yo no sabía quién era Manny Pacquiao, entonces les digo a mis promotores ‘no ¿sabes qué? la neta Chololo es mi paisano y lo quiero mucho. Nos habíamos encontrado en dos o tres ocasiones, lo quiero mucho, la neta no, o sea no, por equis o por zeta, pues vamos con Pacquiao”.

Marco Antonio Barrera firmó la pelea con Manny Pacquiao y empezó a prepararse. Sin embargo, una vez arriba del ring, el panorama del peleador mexicano cambió pues la pelea se desenvolvió a favor del filipino.

“¿Quién es Pacquiao? no sé, pero yo no me gustaría pelear con el Chololo, entonces yo decía que no estaba bien. Si me estaban dando dos opciones, ¿para qué peleo con mi paisano?. Qué pin*** arrepentida güey, me había aventado un tiro contigo mejor, qué p******za me dio”, agregó el ex boxeador.

Manny Pacquiao derrotó a Marco Antonio Barrera por nocaut (Foto: REUTERS/Joe Mitchell)

A lo largo de la pelea, Pac-Man Pacquiao dominó el encuentro pues con sus golpes castigó a Marco Barrera quien conoció la velocidad de su rival. Conforme transcurrió el combate, el declive de Marco Antonio Barrera fue notorio hasta que llegó el onceavo asalto en donde Manny Pacquiao le propició el golpe final que mandó a la lona al mexicano.

“No pegaba duro ¿a mí sabes dónde me desinfló?, abajo. Me pegaba arriba y ¡fun! abajo, abajo, que fue donde a mí me desinfló y no pude hacer más”, confesó Barrera.

Cabe recordar que no fue la única vez que ambos peleadores se enfrentaron pues en 2007 el Barreta se animó a pedir la revancha y hubo un segundo capítulo. En aquel combate Pacquiao se llevó nuevamente la pelea pero en esta ocasión por decisión de los jueces.

SEGUIR LEYENDO: