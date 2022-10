Hugo Sánchez alzó la mano para dirigir a la Selección Mexicana a menos de dos meses de que arranque Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO, 03ABRIL2018.- El ex futbolista mexicano Hugo Sánchez, recibió el reconocimiento “MARCA Leyenda”por su trayectoria en la Liga Española. Además el deportista mexicano entregó memorabilia que estará en exhibición en el Salón Deporte, ubicado en el Mexipuerto del metro Cuatro Caminos. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Fiel a su costumbre, Hugo Sánchez levantó la mano para dirigir la Selección Nacional en caso de un imprevisto a falta de menos de dos meses para que de inicio la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Cuestionado sobre la posibilidad de un cambio de técnico de rumbo en la Selección Mexicana que dirige Gerardo Martino, el ahora analista de ESPN levantó la mano para dirigir al Tricolor en caso de un escenario hipotético en el que el estratega argentino deje las riendas del cuadro nacional.

Sin embargo, el Pentapichichi hizo especial hincapié en que su sueño de tomar las riendas del Tricolor, una vez más, en este momento es un “deseo imposible”: “Si me dicen que lo sacan (al Tata Martino) voy para allá. Si lo toman en serio (el proyecto) tomaría a la Selección, pero es un deseo imposible”, remarcó en unas declaraciones retomadas por SDP.

Foto: Twitter/@ProcoroGuarnero

Cabe recordar que el también conocido como El Macho, ya fue parte de un proceso al frente de la Selección Nacional, pero fue un momento fugaz en la carrera del exjugador del Real Madrid y los Pumas de la UNAM debido a que fracasó en el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Estas declaraciones por parte del Pentapichichi llegan a poco menos de dos meses del arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Cabe señalar que las críticas hacia el cuadro comandado por Gerardo Martino han incrementado debido al mal funcionamiento en los últimos encuentro por parte de la Selección Nacional.

El equipo Tricolor planea viajar a Qatar el 17 de noviembre, apenas cinco días antes del inicio de la justa mundialista. México comenzará su participación en la Copa del Mundo el martes 22 de noviembre contra Polonia; el sábado 26 se medirá a Argentina y terminará la fase de grupos contra Arabia Saudita el miércoles 30.

El director técnico de la selección de México, Gerardo Martino, observa las acciones del partido que su equipo ganó a Perú. Estadio Rose Bowl, Pasadena, California, EEUU. 24 de septiembre de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Gary A. Vasquez

Otro de los temas que ha abordado recientemente el analista de la mesa de Fútbol Picante, que se espera sea parte estelar del programa de ESPN durante la Copa del Mundo, es la salida de Andrés Lillini al frente de los Pumas de la UNAM tras no lograr encaminarlos a la Liguilla del Apertura 2022.

Ante esto, el también entrenador mexicano remarcó que, de momento, no le interesa llegar al cuadro del sur de la Ciudad de México, pues espera la reestructuración de la directiva y de rectoría en la UNAM: “Yo creo que no es el momento, no es el momento, creo que hay otros entrenadores, yo creo que hay otros entrenadores”, apuntó.

“Yo mejor preferiría esperar a una nueva reestructuración, porque lo que le hace falta a Pumas, según mi criterio y opinión, es una nueva reestructuración general. Y solamente te comento que en diciembre, según la información que tengo, va a haber cambio de rector, y si hay cambio de rector, las estructuras pueden cambiar y ahí puede ser un buen momento”, dijo a ESPN.

Hugo Sánchez ganó un bicampeonato con Pumas en 2004 (Foto: Archivo)

Por otro lado, Hugo Sánchez también habló sobre las opciones que se han barajeado dentro del cuadro de los Pumas para la próxima campaña, tales han sido los casos de Ricardo Ferretti, Guillermo Vazquez, Daniel Passarella, Jimmy Lozano y varios más.

“Suenan nombres, llámese Guillermo Vázquez, que ya ha estado con la experiencia suficiente para saber cómo se lleva y trata de levantar al equipo nuevamente y luego, también, Ricardo Ferretti quien tiene una larga historia con Pumas y la relación que tiene con Miguel Mejía Barón; también, se está hablando de él, pero yo creo que ellos dos son los idóneos en este momento”, remató.

