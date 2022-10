“Mi chiquitina”: Mariana Rodríguez y Samuel García presumieron el ultrasonido de su bebé

Ultrasonido de la bebé de Mariana Rodríguez (Foto: Instagram @marianardzcantu)

La influencer y esposa del gobernador de Nuevo Léon, Mariana Rodríguez Cantú confirmó su embarazo hace apenas un mes, a través de sus redes sociales y desde ese momento la pareja ha compartido con sus seguidores el proceso.

De acuerdo con la primera dama de Monterrey, ella tiene aproximadamente 15 semanas de gestación, es decir, que ya tiene tres meses de embarazo y lo que se sabe es que es una niña.

Por medio de su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez posteó el íntimo momento de su más reciente ultrasonido con una tierna descripción: “Mi chiquitina ya mide 12cms”.

La misma imagen fue reposteada por la cuenta personal del gobernador Samuel García, junto con unos cuantos videos en las stories, los cuales compartió Mariana etiquetando a su esposo.

En uno de los tantos clips se puede escuchar el corazón de la pequeñita y en otra de las Instagramstories, la influencer expresó su urgencia por que nazca su hija. “Me urge cargarte”, escribió.

Cabe destacar que la publicación del ultrasonido ya cuenta con más de 86 mil likes y 300 comentarios en los que se destacó el de Gabriela González, una diseñadora de modas y amiga de Mariana, quien escribió “Que belleza”.

El sexo de la bebé fue revelado al público hace tres semanas, mediante un reel, en el que se podían ver un montón de globos azules y rosas, para al final soltar una especie de gas rosado.

Emocionados, sonrientes y entre lágrimas que salieron de Mariana, la pareja se dio varios abrazos y festejó la revelación junto con sus conocidos, en una terraza con vista a los cerros de Nuevo León.

Historias de Instagram de Mariana Rodrígez (Foto: Instagram @marianardzcantu)

Una reacción similar tuvieron Samuel García y Mariana Rodríguez al enterarse que serían padres y en redes sociales escribieron el siguiente mensaje:

“Baby on the way, estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@”.

Con el último comentario la influencer se refirió al lamentable momento que vivió en 2020, cuando ella perdió a un bebé por algunos problemas durante la gestación.

“Tanto tiempo hemos esperado este momento y no podemos creer que ya esté con nosotros un bebesit@. En estos dos años y medio, hemos aprendido que los tiempos de Dios no son perfectos ni un día menos, ni un día más”.

Cabe destacar que un posible nombre para la bebé podría ser Lluvia, ya que durante la conferencia sobre la Nueva Constitución de Nuevo León, Samuel García dijo: “En lo personal estoy muy contento porque mañana nos dicen si viene niño o niña, Lluvia o Tláloc”.

Aunque es posible que esto cambie, ya que en las más recientes historias de Instagram de Mariana, se observa como el gobernador estaba leyendo una serie de nombres que la primera dama iba descartando.

“Mira los nombres de huracanes que vi (...) Julia, puede ser Eliza, Nicole, Paula, Sherry, Yolanda, Tina”, decía Samuel, mientras Mariana decía “No, no, no, no”, excepto cuando dijo Sherry y Tina, ahí sí lo pensó.

