El anuncio de que Samuel García y Mariana Rodríguez serán papás inundó de memes las redes sociales

Con memes, usuarios de redes sociales reaccionaron al anuncio del embarazo de Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León (Fotos: Captura de pantalla Twitter)

El nombre del gobernador de Nuevo Léon, Samuel García y de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú se ha mantenido en tendencia a lo largo de la mañana de este lunes después de que a través de sus respectivas cuentas de Instagram comunicaran a sus seguidores, amigos y familia que se encuentran en espera de su primer bebé.

La noticia causó gran conmoción entre la opinión pública pues, si bien la pareja se ha visto envuelta en múltiples polémicas a lo largo de la trayectoria política de Samuel García, en repetidas ocasiones habían dejado ver el sueño que ambos tenían por convertirse en padres.

Fue así como usuarios en redes sociales reaccionaron a la noticia con todo tipo de comentarios entre los que destacaron las múltiples felicitaciones tanto para el gobernador de Nuevo León como para Mariana Rodríguez Cantú. No obstante y como es costumbre, algunos internautas se pronunciaron al respecto con los divertidos y siempre confiables memes.

El anuncio del embarazo de Mariana Rodríguez Cantú se dio a través de las cuentas verificadas de Instagram tanto de ella como del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Con un conmovedor mensaje, la influencer regiomontana compartió que se encuentra sumamente feliz y emocionada con su embarazo, no obstante, no brindó detalles acerca del tiempo que tiene de gestación o la fecha prevista para el nacimiento de su primogénito.

“¡Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos. Te amamos, mamá y papá”, escribieron en sus redes sociales Samuel García y Mariana Rodríguez.

Aunque la pareja recibió una gran cantidad de amor en mensajes de felicitación, algunos usuarios de redes sociales también aprovecharon la ocasión para recordar una de las polémicas más sonadas que protagonizó la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú cuando sustrajo a un menor del DIF Capullos para llevarlo a pasar un fin de semana a su casa.

Y es que no es un secreto que gran parte de la vida de la influencer y del gobernador Samuel García es compartida en redes sociales, situación que le ha traído beneficios a la carrera política de Samuel García pero también múltiples cancelaciones por parte de internautas, tal y como sucedió con el menor del DIF Capullos.

En aquella ocasión, Samuel García y Mariana Rodríguez fueron severamente criticados; el escándalo llegó a tal grado que incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León concluyó que se violaron los derechos humanos de un menor y pidió a la pareja que borrara de sus redes sociales las imágenes que le tomaron.

Pese a aquel amargo sabor de boca que les dejó el cúmulo de críticas por parte de internautas, con el anuncio de la llegada de su primogénito muchos otros usuarios de redes sociales felicitaron a la feliz pareja e incluso comenzaron a especular sobre el posible nombre del bebé a quien, con un poco de humor, ya han bautizado como Baby Fosfo Fosfo.

“Sé que es muy pronto pero, ¿ya pensaron en nombres del bebé? Porque ser Samuel Jr. no es una buena idea”. “Ya digan cuánto tiempo tiene ella de embarazo porque esos cachetes ya daban pistas desde semanas atrás”. “¿El bebé es para este año o para el 2023″. “Tenemos nuevo heredero de Nuevo León ja, ja, ja. Fuera de coto, que increíble que ya se les hizo, porque estaba de la fregada que en cada oportunidad ‘adoptaran’ a un menor para sus fotos de Instagram”, fueron algunos comentarios de usuarios de redes sociales.

