Gaby Spanic celebró su triunfo legal contra Gustavo Adolfo Infante: “Dijo tanta barbarie de mí”

Gaby Spanic considera que el comunicador la agredió verbalmente (Fotos: Instagram @gabyspanictv // Imagen TV)

La demanda que Gaby Spanic interpuso en contra del comunicador Gustavo Adolfo Infante por daño moral y que el reportero ya había ganado, según comunicó en 2020, dio un giro el pasado martes 23 de marzo, pues la actriz venezolana anunció que no tendrá que pagar la indemnización que se había estipulado.

Y es que la protagonista de exitosas telenovelas anunció entonces que se dio una sentencia definitiva en la demanda que interpuso en contra del titular del programa De primera mano hace tres años, misma que hace más de un año había ganado el comunicador.

En entrevista con Momentos Telenovela, la protagonista de La Usurpadora explicó que ahora, gracias a esta nueva decisión, no tendrá que pagar indemnización alguna a Infante.

“Se había anulado provisionalmente esta sentencia, que originalmente estuvo a favor del comunicador de opinión, pero hoy amanecimos con la buena noticia (...) de que hoy salió la sentencia definitiva en el incidente de suspensión de amparo, y que ganamos. Esto significa que no tengo que pagar absolutamente nada (...) Concedieron la suspensión definitiva para que no se ejecute la sentencia, o sea, ganamos”, expresó la también escritora.

El proceso legal de la actriz comenzó luego de que Infante la tachara de conflictiva (Fotos: Instagram @mcharpvenezuela / @gabyspanictv)

En 2020 Gustavo Adolfo reveló que Gaby habría perdido las dos primeras instancias de la demanda que interpuso en contra de él, por lo que solicitó un amparo que tampoco resultó a su favor y un juez le ordenó que debía pagarle al periodista de espectáculos por todos los gastos y costos relacionados con el proceso.

Según dio a conocer Infante, la actriz le habría tenido que pagar 374 mil pesos mexicanos, y ya que ella no quería pagar la indemnización, el presentador aseguró que podría llegar a embargarla. Gustavo Adolfo mencionó en varias ocasiones que el dinero no lo quería para él, sino que lo entregaría a una asociación de niños con cáncer.

Sin embargo, otro giro aconteció debido a las declaraciones del titular de Sale el Sol acerca del presunto embargo, pues el Poder Judicial de la CDMX intervino en una petición de la actriz para que no se siguiera ejerciendo violencia en materia de género. Por tanto, el pasado 10 de marzo Spanic dio a conocer que se tomaron medidas para protegerla, para después anunciar la sentencia definitiva.

Recientemente Gaby Spanic reveló que ya piensa en su retiro definitivo de las telenovelas (Fotos: Instagram/@gabyspanictv/@televisa)

Al respecto, en días pasados Infobae México conversó con la actriz que actualmente estelariza la telenovela Corazón guerrero en Televisa y ante pregunta expresa de “¿A qué atribuyes tu triunfo en los tribunales contra el comunicador?”, así contestó la estrella:

“Bueno, mi amor, a la justicia, y a unos excelentes abogados, que le agradezco mucho a Sergio Mayer, porque la libertad de expresión es una cosa y difamar e injuriar a una mujer y transgredirla como él lo hizo contra mí entonces ahí hubo una violencia verbal, entonces ya deberíamos tener mucho cuidado con la libertad de expresión porque esto afecta a una familia, afecta a un menor de edad que es mi hijo de 13 años, entonces en algún momento dije ‘qué pasa’”, contó.

La actriz celebró que se haya "hecho justicia" en su demanda por daño moral (Foto: Televisa)

La actriz se defendió de lo que considera agresiones por parte del periodista, a quien solicitó una orden de restricción: “Yo no soy conocida en el mundo por estar peleándome con la gente, como dijo el señor, dijo tanta barbarie de mí, tantas mentiras que no se puede, no puede... o sea se metió hasta en la intimidad de mi casa ...¿de dónde saca él tanta información tan baja? Llega un momento en que te da miedo, porque no pueden agredir de esta forma, ya basta”.

Gaby aseguró no ser como Infante la ha descrito y agradeció el apoyo del ex diputado Sergio Mayer para llegar a una resolución positiva en su caso: “Yo soy una mujer reconocida en el mundo por mi trabajo, por las cosas que hago, yo no soy un ogro como este señor me ha pintado y eso no se vale”, expresó la actriz de 48 años.

Spanic consideró las palabras de Infante como una afrenta contra su hijo adolescente (Foto: Instagram / @gabyspanictv)

“Sergio Mayer me presentó a mis abogados porque ya todo estaba atendido, me dijo ‘te voy a presentar a estos abogados que sí te van a defender’”. Respecto a la petición de enviarle un mensaje al polémico periodista, Gaby quiso dar por terminado el asunto: “¿Para qué? No quiero tocar este tema”.

