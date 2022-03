Gaby Spanic ganó batalla legal a Gustavo Adolfo Infante: “No tengo que pagar”

Gaby Spanic no tendrá que pagar indemnización a Gustavo Adolfo Infante (Fotos: Instagram @mcharpvenezuela / @gabyspanictv)

La demanda que Gaby Spanic puso en contra de Gustavo Adolfo Infante por daño moral y que el comunicador ya había ganado, dio un giro este martes 23 de marzo, pues la actriz anunció que no tendrá que pagar indemnización.

Y es que la actriz anunció que se dio una sentencia definitiva en la demanda que interpuso en contra de Gustavo Adolfo Infante hace tres años, misma que hace más de un año ganó el comunicador.

En entrevista con Momentos Telenovela, la protagonista de La Usurpadora explicó que ahora, gracias a esta nueva decisión, no tendrá que pagar indemnización alguna a Infante.

“Se había anulado provisionalmente esta sentencia, que originalmente estuvo a favor del comunicador de opinión, pero hoy amanecimos con la buena noticia (...) de que hoy salió la sentencia definitiva en el incidente de suspensión de amparo, y que ganamos. Esto significa que no tengo que pagar absolutamente nada (...) Concedieron la suspensión definitiva para que no se ejecute la sentencia, o sea, ganamos”

Spanic aseguró que las declaraciones que hizo Infante en su contra la afectaron psicológica y laboralmente (Foto: People en Español)

La histrión celebró esta decisión y defendió sus derechos como figura pública, pues aseguró que no existe razón para que cualquier persona la difame ni afecte su imagen frente a su público y familia.

“Un micrófono en la mano, ¿eso te da poder? Yo creo que (aunque) nosotros seamos figura pública, no tenemos por qué aceptar de ningún medio, ni de nadie, que se nos difame. Me decían ‘desquiciada’, que yo invento cosas”, recordó la actriz.

Agregó que las autoridades en un inicio no la estaban escuchando, lo que provocó que el titular de De Primera Mano ganara la demanda, sin embargo, ella luchó por hacer evidente que no por ser figura pública deja de ser persona.

Gustavo Adolfo había dado a conocer que Spanic tendría que pagarle cerca de 400 mil pesos como indemnización (Foto: Twitter)

“Yo creo que este es un precedente muy importante porque figura pública no significa que no sintamos, que no padezcamos, que no lloremos, que no tengamos familia; somos sensibles, somos artistas, entonces sí pudiera haber una afectación psicológica y también laboral”, enfatizó Spanic.

Asimismo, agradeció a su abogado y a Sergio Mayer por el apoyo que le brindaron a través de este proceso. También dijo sentirse respaldada por sus compañeros y sus fans, quienes crearon una campaña para apoyarla.

En 2020 Gustavo Adolfo reveló que Gaby Spanic habría perdido las dos primeras instancias de la demanda que interpuso en contra de él, por lo que solicitó un amparo que tampoco resultó a su favor y un juez le ordenó que debía pagarle al periodista de espectáculos por todos los gastos y costos relacionados con el proceso.

Según dio a conocer Infante, la actriz le habría tenido que pagar 374 mil pesos mexicanos, y ya que ella no quería pagar la indemnización, el presentador aseguró que podría llegar a embargarla. Gustavo Adolfo mencionó en varias ocasiones que el dinero no lo quería para él, sino que lo entregaría a una asociación de niños con cáncer.

La actriz fue protegida por el Poder Judicial y compartió los documentos oficiales (Fotos: Instagram/@gabyspanictv)

Otro giro aconteció debido a las declaraciones del titular de Sale el Sol acerca del presunto embargo, pues el Poder Judicial de la CDMX intervino en una petición de la actriz para que no se siguiera ejerciendo violencia en materia de género. Por tanto, el pasado 10 de marzo Spanic dio a conocer que se tomaron medidas para protegerla.

En el documento que le entregó el Poder Judicial, se leía que debido a la solicitud, “se tomarán medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir la consumación de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil o familiar que implique violencia contra las mujeres”.

