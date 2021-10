Gustavo Adolfo Infante advirtió a Gaby Spanic: “Vas a pagar”

Un juez le solicitó a la actriz pagar una compensación económica Fotos: Instagram @mcharpvenezuela / @gabyspanictv

Después de que Gustavo Adolfo Infante revelara que Gaby Spanic lo demandó por daño moral y que la actriz, al perder la primera y segunda instancia solicitó un amparo que tampoco resultó a su favor, un juez le ordenó que debe pagarle al conductor por todos los gastos y costos relacionados con el proceso. El periodista afirmó que no se le quiere pagar incluso cuando él mismo propuso que el dinero sea donado a una fundación de niños con cáncer.

Sin embargo, el también presentador está seguro de que la actriz deberá cumplir con sus obligaciones. “Gaby yo no llevo prisa, vas a pagar y eso te lo puedo firmar”.

Todo comenzó cuando hace ya más de un año Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante mostraron en una emisión de Sale el Sol un audio donde Gaby Spanic hablaba mal de Lucero; en este puede escuchar a la actriz decir: “Lucero es una envidiosa, manda a la gente a joder. Ella trata de ser la más linda, la santa”, comentaba. En ese momento el periodista señaló que “no era novedad” ya que ella siempre tiene conflictos con todas las personas con quienes trabaja -refiriéndose al trabajo que realizaron juntas en la telenovela Soy tu Dueña donde Spanic era la villana y Lucero la protagonista-. Y eso fue lo que desató el malestar de Spanic, quien decidió demandar.

“Ustedes saben que Ana María y yo estábamos comentando de una grabación que aparece la señora Gabriela Spanic donde habla pestes de Lucero y en ese momento dije yo ‘qué extraño porque la señora se la pasaba peleando con todo el mundo; que se había peleado con su mamá, con su papá, con su hermana gemela, con Televisa, con TV Azteca, Telemundo, con absolutamente todos.”, agregó en primera instancia.

Después mencionó: “Ella me demanda por daño moral que porque decía ella que no estaba loca, que no era problemática, que yo inventaba todo con tal de dañar su imagen porque yo estaba empecinado con ella como si yo tuviera una frustración o algún trauma por lo que yo era misógino y muchas cosas más” puntualizó durante su cápsula La Última Palabra.

Actualmente la actriz se encuentra en un reality show en USA (Foto: Instagram)

La actriz que se encuentra en el reality show La Casa de los Famosos ha estado involucrada en más polémicas como esta. Sus roces frecuentes han sido con Alicia Manchado y Manelyk González. Aun así la actriz aprovechó la situación para estrenar su primer libro de cocina llamado Mi vida en recetas. Su pertenencia en el programa se encuentra en juego debido a que ha sido nominada para salir de la competencia.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que la cantidad que el juez ordenó que se le pagara era “grande” por lo que sugirió que el dinero fuera donado a una institución de niños con cáncer. El periodista afirmó que Gaby Spanic no está de acuerdo en pagar ya que el conductor “abusivamente quiere enriquecerse ilícitamente gracias a su trabajo, su esfuerzo y que esto es un asunto de género”.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Gaby Spanic no le quiere pagar Fotos: Instagram @gabyspanictv // Imagen TV

También mencionó que Gaby Spanic entró al reality diciendo mentiras sobre él, queriendo mejorar su situación legal:

“La señora entró diciendo una bola de mentiras mencionando que yo, por ejemplo, un día le había mandado unos granaderos a su casa y tiré la puerta. Después que le pagó a todos los jueces, a los ministerios públicos, a la prensa o sea ya lo que me va a pagar ya quedo a deber. Lo que la señora Gaby Spanic diga o no de mí me da lo mismo, aquí lo importante es que hay un compromiso económico que tiene que darme. No es para mí porque voy a darlo a los niños con cáncer”, mencionó en un tono molesto.

