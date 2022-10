“Basta de perseguir opositores”: Cabeza de Vaca reaccionó a alerta migratoria y orden de aprehensión

Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitiera una alerta migratoria en su contra, Francisco García Cabeza de Vaca reaccionó a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en donde también habló de la orden de aprehensión que le fue girada por delincuencia organizada.

Después de que se diera a conocer la orden de aprehensión, el ex funcionario crítico las acciones del Gobierno Federal y afirmó que a la administración “le urgen distractores”. En un mensaje compartido vía redes sociales, Cabeza de Vaca informó que su defensa aportará información pertinente, también declaró que es momento de dejar de perseguir a los opositores.

“Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, fue la opinión compartida a través de las redes sociales de ex funcionario.

Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 5, 2022

Cabe mencionar que desde el 2021, Cabeza de Vaca esta acusado de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos, dinero que supuestamente provendría de hechos de corrupción; además, es investigado por asociación delictuosa y defraudación fiscal. Con esta nueva orden de aprehensión la Fiscalía General de la República lo inculpó de delincuencia organizada.

“La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la intervención del INM para la implementación de dicha medida, al mediar una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”, informó el organismo en su comunicado del 5 de octubre.





*Información en desarrollo