Amigo de Christian Nodal se disculpó por insulto a Belinda, pero justificó su comentario: “Fue en la peda”

El cantante defendió al sonorense

Aunque ya pasó más de medio año desde que Belinda y Christian Nodal confirmaron el fin de su tórrido romance que casi termina en boda, continúan dando de qué hablar por la misma razón. Y es que previo a las Fiestas Patrias se viralizó en redes sociales un video donde un amigo del sonorense insultó a la estrella española desatando risas entre los presentes. Las críticas no se hicieron esperar y ante la polémica El Charro de Toluquilla se disculpó y defendió.

El cantante e imitador que aparece en el polémico fragmento audiovisual recurrió a su cuenta de Facebook para disculparse con la protagonista de Bienvenidos a Edén por decir: “Ching* a tu madr*, Belinda” cuando estaba cantando para Nodal y extendió sus palabras de arrepentimiento a todos los fans de la querida artista.

Los cantantes estaban comprometidos cuando rompieron. (Fotos: Getty Images)

“Pido una disculpa a todas las mujeres porque es una mujer y yo vengo de una mujer. Yo soy incapaz de ofender a alguien y menos a una mujer [...] pido una disculpa para Belinda, todos sus fans, sus seguidores y todas las mujeres porque si estuvo mal, pero pues fue peda, no hay rencor”, declaró.

De esta manera justificó que sólo se atrevió a lanzar su fuerte comentario por la atmósfera donde se encontraba. Y es que según contó, estaba muy contento de reencontrarse con el intérprete de Botella tras botella después de cinco años, sin embargo, algunos internautas consideraron que ese no era motivo suficiente para expresarse de alguien de esa manera.

Actualmente Nodal tiene una relación con Cazzu. (Foto: Getty Images)

También aprovechó para defender al sonorense de 23 años, pues fue duramente criticado por no decir nada en cuanto escuchó el tremendo insulto a su ex prometida: “Ya está saliendo en las noticias que Christian Nodal no hizo nada cuando yo dije lo que dije, pero es que entre ellos ya no hay nada, ya está olvidado y como yo lo dije, ellos ya lo superaron”.

En la bohemia y en la peda no cuenta porque en realidad así somos en la bohemia. Yo no tengo un coraje a Belinda ni tengo por qué meterme, eso fue en la peda y si de verdad le tuviera coraje lo dijera aquí, pero no, no se enganchen.

Pero eso no fue todo, tras recibir cientos de críticas por su postura ante sus acciones, El Charro de Toluquilla reapareció en su perfil de Facebook horas después con un nuevo video donde reiteró sus disculpas y también lamentó su insulto. Aseguró que se dejó llevar por el momento y de ninguna manera es justificable su acción.

“Me siento muy arrepentido de haberle faltado el respeto a Belinda en la manera en que lo hice, me dejé llevar. Te pido perdón, Belinda, no tengo el gusto de conocerte, también a las mujeres que se sintieron ofendidas por esto. Sé que es algo que no se debe hacer y estoy arrepentido, estuve mal”, dijo.

Tras su separación del mexicano se mudó a España. (Foto Instagram: @belindapop)

La opinión se dividió en los comentarios, pues mientras unos se solidarizaron con el cantante, otros lamentaron que este tipo de acciones contras las mujeres sigan apareciendo.

“Ánimo, charro. Lo chingón es tenerlos bien fajados para saber aceptar cuando la regamos. Con eso basta”. “Que pena que existan ‘hombres’ que se comporten como usted, se le hace muy fácil insultar y faltarle el respeto a una mujer que ni siquiera conoce. No se compre pleitos ajenos y solo piense un poco que usted tiene madre y hermanas, tal vez esposa e hijas, no sé si así las trata también. Antes de actuar hay que pensar”, escribieron.

SEGUIR LEYENDO: