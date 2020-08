Lorena de la Garza recordó sus conflictos con Consuelo Duval: “Nos amábamos, pero había roces”

Lorena de la Garza y Consuelo Duval en sus papeles de "Nacasia" y "Nacaranda" (Instagram)

Años después de protagonizar un conflicto que incluyó un intercambio de declaraciones en medios de comunicación, Lorena de la Garza admitió que si bien tuvo roces con Consuelo Duval, cualquier conflicto quedó atrás pues son como hermanas.

“Con tanta convivencia Consuelo y yo nos amábamos y hasta la fecha, pero obviamente había roces. A ti te tocó que Consuelo y yo hicimos las paces en un programa”, recordó Lorena en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino.

Ambas alcanzaron gran popularidad en el programa de comedia La Hora Pico, en donde interpretaron a los personajes de “Nacaranda” y “Nacasia”.

Lorena, quien dio vida a “Nacasia”, aseguró que Duval “es una gran persona, también yo a ella la consideró mi hermana. No somos hermanas de sangre, pero en este trayecto lo digo de verdad es una hermana más y si de pronto se dio un problema es una persona que está ahí y me escucha, y viceversa”.

Lorena de la Garza recordó los conflictos que tuvo con Duval (IG: lorenadelagarzaoficial)

En la misma charla De la Garza dijo que Bárbara Torres es otra de sus grandes amigas dentro del mundo del entretenimiento y no descartó la idea de un regreso de La Hora Pico, aunque ya no contaría con el mismo elenco debido a la muerte de Miguel Galván en 2008.

“De una manera me gustaría que ese proyecto regresara con otro contexto, pero con otro equipo, obviamente Miguel ya no está. Pero me gustaría trabajar con Adrián (Uribe), Consuelo y Reynaldo (Rossano)”.

Lorena incluso abrió su corazón al revelar las razones por las que no pudo embarazarse.

“Sí perdí un bebé, estaba muy joven, y el problema que tuve es que me salieron tumores, muchísimo tumores, los cuales no sabía, pero me salieron”, recordó.

También contó por qué no tuvo hijos (IG: lorenadelagarzaoficial)

“Creo que simplemente no sucedió, porque interés siempre hubo, pues en un momento intenté adoptar a una niña”, añadió sobre la posibilidad de ser madre, algo que ahora, a sus 43 años, tiene descartado.

Los problemas con Consuelo Duval

Las populares “Nacaranda” y “Nacasia” dieron de qué hablar cuando Consuelo salió de Televisa y dijo que en la empresa hubo gente que habló mal de ella e incluso reveló que Lorena de la Garza la llamó para disculparse por lo que había dicho de ella.

Pero De la Garza rechazó tal versión.

“Creo que Televisa no es una empresa que tenga errores. Hay errores con los actores que se sienten divos y pierden el piso. Yo siempre jugué en su equipo, estuve de su lado, fui su amiga. Me jacto de ser una buena compañera de trabajo y con ella en específico me jacto de la muy buena relación que tuve con ella”, detalló Lorena en una entrevista para Ventaneando en mayo de 2015.

“Consuelo es una mujer maravillosa, pero con un carácter especial, no es una mujer fácil. Lamento lo que dijo, se me rompe el corazón al escucharla”, añadió.

En mayo de 2015 tuvieron un intercambio de declaraciones en medios de comunicación (IG: lorenadelagarzaoficial)

Días después Consuelo detuvo la guerra de declaraciones con Lorena y se disculpó.

“No era mi intención lastimar a nadie. Se malinterpretó todo, yo cometí un error y me disculpo”, dijo Consuelo al programa radiofónico Todo para la Mujer.

Según Consuelo, admitió que nunca debió revelar nombres y detalló que a Lorena le llegó una versión distorsionada de lo que ella dijo y por eso “se me fue a la yugular”.

Finalmente las actrices lograron aclarar el malentendido y hoy siguen gozando de una amistad, como señaló De la Garza en la reciente entrevista.

