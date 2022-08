Consuelo Duval mandó emotivo mensaje a Eugenio Derbez previo a su cirugía: “Mi hombre biónico”

Eugenio Derbez declaró en una entrevista con Yordi Rosado que "Federica P. Luche" está inspirado en su esposa. (Captura Instagram: @consueloduval)

Después de que Alessandra Rosaldo dio a conocer que Eugenio Derbez sufrió un accidente que le dejó “lesiones delicadas” y por las que sería intervenido quirúrgicamente, familiares, amigos y fans del reconocido actor mexicano desearon su pronta recuperación. Entre los mensajes destacó la presencia de Consuelo Duval, intérprete y presentadora de televisión con quien trabajó por aproximadamente 20 años en La Familia P. Luche y forjó una buena amistad que ha perdurado con el paso del tiempo.

La conductora de El Retador recurrió a su cuenta de Instagram para mandarle unas palabras de aliento a su querido amigo previo a su operación que se habría llevado a cabo el pasado 30 de agosto. Notablemente consternada por la situación que está enfrentando Ludovico, pero con fortaleza para apoyarlo en estos momentos tan difíciles, resaltó que toda su familia -incluyendo amigos- están al pendiente y orando por su sanación.

En la imagen se pueden apreciar a Eugenio Derbez, Consuelo Duval, Regina Blandón, Luis Ávila, José Pérez y Bárbara Torres caracterizados como sus icónicos personajes. (Captura Instagram: @consueloduval)

Vas a entrar a quirófano y Dios va a estar presente en tu cirugía, porque somos tantos los que hemos pedido por tu perfecta salud que él personalmente va a tocar las manos de los médicos! Confía, mi hombre biónico, que todo saldrá perfecto!! Toda tu familia, TODA está ahí cerquita de tí. Te amo kk.

La actriz que también es recordada por darle vida a Nacaranda en La hora pico concluyó con su gran sentido del humor dejando en claro que pese al tiempo y la distancia persiste una estupenda relación entre ellos. Asimismo acompañó su dedicatoria con una fotografía de La Familia P. Luche donde salen todos los personajes principales y, como era de esperarse, algunos se hicieron presentes en la sección de comentarios mandando sus mejores vibras para el comediante.

Esta es la última fotografía que compartió el actor previo al accidente que sufrió. Captura de pantalla: Instagram/@ederbez

“Amén @consueloduval. Que todo salga perfecto para nuestro querido @ederbez”, escribió Luis Manuel Ávila, quien dio vida a Junio P. Luche en la famosa serie de comedia. Regina Blandón, quien todavía es recordada como Bibi P. Luche, mostró su apoyo con emojis de manos hacia el cielo y corazones rojos.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

Todo comenzó el pasado 29 de agosto, cuando Alessandra Rosaldo informó que su esposo sufrió un accidente. En el comunicado se explicó que las lesiones fueron graves, por lo que el intérprete sería sometido a una cirugía: “La operación es muy complicada, mas no compromete su salud”. Sin embargo, no se brindó más información sobre lo ocurrido y desde ese momento sus familiares no han hecho más declaraciones al respecto.

Desde ese momento la cantante no ha publicado nada en sus redes. (Foto: Ig/@alexrosaldo)

Como era de esperarse comenzaron a surgir rumores sobre el accidente que sufrió Eugenio Derbez. En medio de las especulaciones Gustavo Adolfo Infante -periodista de espectáculos y colaborador en De Primera Mano- comentó que el reconocido actor mexicano se habría roto el hombro en 11 partes mientras jugaba con uno de sus hijos.

Estaba en Atlanta jugando con uno de sus hijos, no sé si con Vadhir o a lo mejor con la chiquita, con Aitana, no lo sé. Realidad virtual, entonces traía un visor de realidad virtual (...) Entiendo que al emocionarse, al hacer esto, choca o se tropieza y se rompe el hombro en 11 pedazos

#EugenioDerbez se rompe el hombro en 11 'pedazos' tras accidente con gafas de realidad virtual, así lo dio a conocer #AlessandraRosaldo. #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/echZHiVrHg — De Primera Mano (@deprimeramano) August 30, 2022

