Consuelo Duval denunció agresión de un desconocido en un supermercado: “Las señas son violencia”

Consuelo expresó que los gestos agresivos también son violencia (Foto: Getty Images)

Pese a su estatus de fama, algunos personajes del medio del espectáculo no están exentos de vivir situaciones incómodas y hasta desagradables en su día a día, tal y como recientemente le sucedió a Consuelo Duval, según lo narró en su programa Netas divinas.

La comediante relató el desconcertante momento que vivió en un supermercado mientras se encontraba haciendo las compras junto a su hijo Michael Duval, y es que un hombre desconocido le aventó su carrito de compras, además de no ofrecerle ninguna disculpa y amenazarla con gestos groseros.

“Pasó mi hijo por mí para irnos al súper y nos fuimos. Entonces él con su carrito y yo con el mío, entonces algo pasó que se me atraviesa un hombre por el carrito y me lo empuja, entonces le digo, ‘ay, perdón’”, comenzó a relatar la actriz detrás del personaje de “Federica P. Luche”.

La también conductora del programa El retador contó que el hombre en cuestión comenzó a tener una actitud sumamente agresiva contra ella, al grado de imitarla ridículamente, como incitando a comenzar una pelea con ella.

Duval admitió que, tras mucho aguantarse la incomodidad, por fin pudo confrontar al hombre, se le acercó y le dijo: “‘ya párale, hijo de tu...’, quedito y al oído, ‘ya párale porque no vengo solita’”.

Pero el reclamo no fue suficiente pues el hombre en cuestión hizo caso omiso y volvió a hacerle gestos a la actriz cómica.

“Pero no me decía nada, me empecé a sentir muy abrumada, yo con mi carrito y él aquí enfrentito también con su carro, como tres carritos del súper, pude entender que seguramente era el chofer de alguna familia porque después llegaba la muchacha y le daba cosas y él seguía así, pero eran amenazas con la mirada de ‘te voy a put*ar’”, aseguró la conductora del programa de Unicable.

La actriz de comedia se sintió desconcertada al recibir miradas retadoras de un desconocido (Foto: @consueloduval/ Instagram)

Ante la desconcertante situación, Consuelo se quedó pasmada y prefirió evitar a toda costa que su hijo se involucrara el conflicto, por lo que adoptó una actitud pasiva ante la agresión del desconocido.

“Me quedé sumisamente callada, yo que soy una pedera, pero, ¿si hubiera ido sola qué se hace? o sea, pensé en muchas posibilidades, en ponerme a gritar, ‘este hombre me está agrediendo’, pero no me estaba agrediendo”, expresó.

A pesar de que contó su anécdota con un tono divertido, la intérprete detrás del personaje de “La Nakaranda” del recordado programa La hora pico, confesó que no la pasó nada bien y concluyó aconsejando que “no nos dejemos, porque también las señas son violencia”.

Por otro lado, hace unos días la popular conductora envió un emotivo mensaje a su amigo Eugenio Derbez, esto luego de que Alessandra Rosaldo diera a conocer que el comediante sufrió un accidente que le dejó “lesiones delicadas” y por las que sería intervenido quirúrgicamente.

La conductora recurrió a su cuenta de Instagram para mandarle unas palabras de aliento a su querido amigo previo a su operación que se habría llevado a cabo el pasado 30 de agosto. Notablemente consternada por la situación que está enfrentando “Ludovico”, pero con fortaleza para apoyarlo en estos momentos tan difíciles, resaltó que toda su familia -incluyendo amigos- están al pendiente y orando por su sanación.

Con este mensaje la actriz deseó buena suerte a Derbez (Captura Instagram: @consueloduval)

“Vas a entrar a quirófano y Dios va a estar presente en tu cirugía, porque somos tantos los que hemos pedido por tu perfecta salud que él personalmente va a tocar las manos de los médicos! Confía, mi hombre biónico, que todo saldrá perfecto!! Toda tu familia, TODA está ahí cerquita de ti. Te amo kk.”, escribió Consuelo al pie de una imagen donde aparece La familia P. Luche.

