La historia de Andrés García y Margarita Portillo, la esposa que lo cuida en sus días de enfermedad

Pese a haberse casado muy enamorados, la pareja ya ha tenido distanciamientos y estuvo a punto de terminar en divorcio (Foto: Instagram)

Desde hace un par de meses Andrés García ha provocado la preocupación de sus seguidores debido a su deteriorado estado de salud, el cual ha empeorado en los últimas semanas derivado de la cirrosis hepática que padece el actor, quien además ha sufrido más de una caída doméstica en su residencia de Acapulco, Guerrero, donde vive desde hace unos años.

Ha sido su esposa Margarita Portillo quien se ha mantenido al pendiente de la salud del veterano actor de 81 años, que además fue diagnosticado con leucemia hace un tiempo. Asimismo, la mujer -quien es al rededor de 30 años menor que él- es quien ha atendido a los medios de comunicación que han mostrado su interés por conocer cómo afronta Andrés los que ha reiterado “son sus últimos días de vida”.

Andrés García se autonombra "la última leyenda del cine mexicano" (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil. Quiero advertirles a los jóvenes y no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, piénsenlo, porque no es agradable, yo ya cumplo 82 años y me diagnosticaron con la enfermedad”, dijo en un video que compartió en redes recientemente.

Y es que llama la atención que Margarita sea quien se mantiene al mando del cuidado de Andrés, pues no hace mucho tiempo trascendió que habían iniciado un proceso de divorcio, sin embargo, a la fecha permanecen unidos.

Andrés García y Margarita Portillo se conocieron a finales de los años 90 y se casaron en 2011 (Foto: Instagram)

Portillo es la cuarta esposa del actor de Chanoc, pues el originario de Santiago de los caballeros, República Dominicana, quien radica en México desde hace décadas, se casó por primera vez en 1967 con Sandra Vale, con quien procreó a sus hijos, los actores Leonardo y Andrés García Jr.

Fue en 1974 cuando el ex galán de telenovelas se casó por segunda ocasión, esta vez con Fernanda Ampudia, matrimonio que vio nacer a Andrea García, quien siguió los pasos de su padre y se convirtió en actriz y conductrora.

Ya en 1980, el actor se enamoró de Sonia Infante, con quien duró 12 años de relación. Sin embargo, ya para el año 2000, el actor de Pedro Navaja inició una relación de pareja con Margarita Portillo, y fue en 2011 -según entrevistas- cuando llegaron al matrimonio. Los esposos se han mantenido unidos desde entonces, pese a que en julio de 2020 Andrés reveló que se encontraba en proceso de divorcio.

“Cuando una relación no tiene sonrisas, cariños y buena voluntad el uno hacia el otro, ya no tiene caso seguir. No funciona estar cerca el uno del otro, porque son puros pleitos”, dijo el dominicano a Venga la alegría, aunque poco después decidió no continuar con los trámites de disolución.

¿Pero cómo nació esta historia de amor? Fue la propia Margarita quien en 2013 contó a Ventaneando América que se conocieron poco después del paso del Huracán Paulina en Acapulco, Guerrero; entonces el flechazo fue inmediato.

“Nos conocimos poco después… te voy a decir por qué lo tengo muy claro, yo soy sobreviviente del huracán Paulina que fue en el 97, entonces nos conocimos en una misa de San Judas Tadeo, que nos presentó un sobrino, yo me acuerdo, traía una falda despintada porque yo perdí todo”, dijo en el programa especial Historias de amor del vespertino de espectáculos y añadió que entonces, a sus 24 años, lo que le gustó del actor fue su sentido del humor y que es un hombre culto, conversador y amoroso.

Al tiempo, la pareja ya se encontraba haciendo planes de boda y fue el propio Andrés quien se encargó de los preparativos: “Yo me casé con el vestido que pude, él preparó todo, dio las órdenes de todo… él se encargó de todo”.

En aquella entrevista Andrés comentó a su esposa: “Te visualicé como mi pareja, porque fácil no eres (…), cuando te propuse que nos casáramos hace dos o tres años… Ya habíamos pasado 14 años juntos”.

Según el testimonio de Andrés García, se distanció inicialmente de su pareja en 2015 y tras ello se veían esporádicamente. El actor fue quien propuso acabar con el compromiso, pues consideró que ya no pasaban tanto tiempo juntos, pero a pesar de que estaban cerca de firmar los papeles de divorcio, decidieron salvar su relación de pareja que este año cumple 22 años en medio de los cuidados de Margarita a su esposo enfermo.

