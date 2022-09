Después de sufrir varias caídas, Andrés García aseguró que está resucitando

Andrés García aseguró que, pese a las recientes caídas que ha tenido, se encuentra muy bien porque su salud ha mejorado (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García Tv)

Después de que Andrés García dijo que posiblemente estaba viviendo sus últimos días debido a que se sentía muy enfermo y débil, este martes compartió que su salud ha mejorado tanto que, inclusive, siente que está resucitando.

El pasado viernes 23 de septiembre Andrés García y su esposa, Margarita Portillo compartieron en su canal de YouTube que el actor sufrió una nueva caída, la cual le produjo varias heridas y lo llevó al hospital, pues necesitaba urgentemente que le hicieran una transfusión de sangre y de plasma. Pese a este mal panorama, tras varios días recuperándose, en un corto mensaje para Ventaneando compartió que ha mejorado mucho y su salud está mejor que en otras ocasiones.

“Tuviste razón, Pedro (Sola), cuando mencionaste lo de la resurrección de Andrés García, porque estoy resurrecto, estoy resurreciendo (sic) o resucitando de nuevo”

El histrión inclusive aprovechó para bromear acerca de los tratos que tiene su esposa con él, aunque después hizo hincapié en que ha sido gracias a sus cuidados que ha logrado superar las afecciones que lo mantuvieron en cama por varios días.

“Yo me siento entre azul y buenas noches porque Margarita me pega (...) me cuida muy bien, me trata muy bien”, terminó su mensaje Andrés, con una sonrisa en la boca.

Durante el más reciente video en el canal ce YouTube Andrés García TV, Margarita Portillo compartió con los seguidores de su esposo que Andrés de nuevo se cayó y de esto resultaron varias heridas. Luego de una revisión por parte del médico de cabecera, decidieron que García fuera a un hospital, donde le dijeron que era urgente que tuviera una transfusión de sangre.

El actor tuvo que estar internado por un día debido a que se encontraba muy débil (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García TV)

Aunque se logró obtener la sangre necesaria, el protagonista de Pedro Navaja tuvo que permanecer el 15 de septiembre hospitalizado, pues su salud seguía en riesgo y debían estabilizarlo.

Fue después, cuando Andrés García regresó a su casa, que lanzó un mensaje a sus seguidores, donde mencionó que nuevamente se siente mal, pues la cirrosis le ha causado una grave debilidad.

“Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”, dijo el actor a la cámara. También aprovechó para aconsejar a los jóvenes no vivir con excesos ya que él lo hizo y le está siendo difícil sobreponerse a la cirrosis que recientemente le fue diagnosticada.

En ese momento, Portillo también reveló que ella veía muy deteriorado al histrión y, aunque su médico ya les había advertido que la cirrosis provocaría grandes estragos en su salud, no pensaron que la evolución fuera a ser tan rápida.

Días después, el lunes de esta semana, Margarita dio a conocer en Ventaneando que su esposo sufrió una nueva caída que lo obligó a estar en la cama porque se encontraba muy adolorido, afortunadamente no tuvo lesiones de gravedad.

“Esta mañana se cayó otra vez en el baño. El baño es chiquito y él perdió el equilibrio y azotó la puerta, ahora está en cama adolorido, pero no pasó a mayores”, comentó Portillo.

Andrés García fue diagnosticado con cirrosis el pasado julio, luego de tener una de sus peores recaídas (Captura de pantalla: YouTube/Andrés García TV)

También aprovechó para comentar que Andrés se siente desanimado a causa de la debilidad constante, pues él estaba acostumbrado a siempre estar moviéndose y a ser independiente, cosas que a sus 81 años ya no le son posibles.

“Está débil, su salud se ha deteriorado yo creo que muy rápidamente, lo veo desanimado porque se desespera, él quisiera que le inyectaran algo que le diera la fuerza que no tiene. Es muy difícil para mí porque está acostumbrado a ser un hombre fuerte, independiente”, confesó la esposa del histrión.

