Claudio Yarto y el controversial proceso de desintoxicación al que se sometió para entrar a ‘Los 90s Pop Tour’

Claudio Yarto se sometió a un controversial proceso de desintoxicación para entrar a Los 90s Pop Tour (Foto: Instagram/@yartooficial)

Caló es una de las agrupaciones musicales más importantes de México, pues Claudio Yarto se convirtió en un pionero del rap en español, siendo integrado al estilo musical de sus otros cuatro compañeros -María Karunna, Maya Karunna, Gerardo Méndez y ON-C Méndez- que revolucionaron la forma en que se hacía el género en el país. Aún con el éxito, las duras batallas que enfrentó el cantante pudieron haber terminado con la banda.

Uno de los momentos clave en la historia del quinteto fue su ingreso a la gira musical Los 90s Pop Tour, proyecto creado en el 2017 por Ari Borovoy -junto a Bobo Producciones- que resultó ser una de las propuestas más vanguardista y exitosas de los últimos años, por lo que incluso ahora existe una versión de los años 2000.

Caló formó parte de su primera gran etapa, sin embargo, para que el líder de su agrupación pudiera estar presente tuvo que someterse a controversial proceso de desintoxicación que le permitió seguir adelante con sus compañeros, razón por la que su música volvió a colocarse en el mapa y gusto de las viejas y nuevas generaciones, ya que durante algunos años “desaparecieron del mapa” y los escándalos los persiguieron.

La agrupación tuvo fama nacional en los años 90 (Foto: Instagram/@grupocalo)

“Antes de entrar a Los 90s Pop Tour me fui a Narconon 56 días, cuatro horas diarias en un sauna para tratar de desintoxicarme porque cuando el cuerpo está limpio, el ama brinca y ya tienes la disposición de saber que es lo que te está doliendo por lo cual te drogas, por que es solamente la punta del iceberg de una enfermedad emocional”, expresó el cantante a Gustavo Adolfo Infante.

Dentro del mismo espacio, El Minuto Que Cambió Mi destino, Claudio Yarto se sinceró sobre todas aquellas adicciones que enfrentó durante varios años, una de ellas que le costó el fin de su primer matrimonio, así como incluso el poner en riesgo el proyecto que fundó en los años 90, pues incluso sus demás compañeros le pidieron parar o salir de Caló, según lo dicho por él en la entrevista.

Es importante resaltar que el cantante y DJ ya había sido internado en una popular clínica que trata con todo tipo de adicciones años atrás, aunque el ingresar a la anteriormente mencionada, implicó un nuevo reto porque a pesar de que no dio detalles sobre si se trataba de la sucursal en Estados Unidos o la latina, que se encuentra en el Estado de México, los precios también son poco accesibles y más cuando la estancia es larga.

Claudio Yarto fue uno de los pioneros en el rap en español Foto: Getty Images

“12 años me lo bebí todo”: las duras batalles de Yarto contra las adicciones

“Vivía escondido y esperaba a recuperarme. Lo primero que dije fue ‘Soy adicto’. Por eso supieron, sino no lo hubiera sabido nadie que había ido a Oceánica y que había defendido mi enfermedad como loco, durante 13 días”, narró ante el presentador de Sale El Sol, luego de que se abordó la historia detrás de sus problemas con el alcohol, las drogas y demás sustancias que durante varias décadas volvieron de su vida “un infierno”.

Una de las confesiones más controversiales surgieron cuando se le preguntó cuándo había sido la última recaída, resultando ser después de la misma gira de Los 90s Pop Tour, algo que ha comenzado a llamar la atención de los fans de Caló y del proyecto musical que ha enamorado a las nuevas generaciones con melodías del pasado mexicano.

“La última vez que tuve una recaída fue hace dos años y medio, que me puse una de perro bailarín, pero me di cuenta. Llegó la pandemia y de repente empecé a reflexionar. Me di cuenta que estaba sobreviviendo a una eliminación humana”, aseguró.

