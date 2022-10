“Ha sido un honor”: Karol G rompió el silencio sobre su viral presentación con Grupo Firme

Karol G rompió el silencio sobre su viral presentación con Grupo Firme (Foto: Instagram/@grupofirme)

Karol G demostró una vez más ser una gran fan de los artistas mexicanos y sus diversos géneros musicales. Luego de sorprender a sus fans de la Ciudad de México con la presencia de la RBD Anahí, ahora la bichota se sumó a Grupo Firme en un concierto en el recinto Payne Arena, ubicado en Hidalgo, Texas (Estados Unidos).

La recientemente convertida en pelirroja hizo su debut en el regional mexicano después de una serie de declaraciones en las que ya previamente había expresado su gran amor por la comunidad Azteca y la diversidad musical que posee con sus máximos exponentes, como es el caso de la ‘Banda Fenómeno’, que después de dejar en claro que en México son la sensación, ahora en Estados Unidos también.

La colombiana no dudó en compartir sus sentimientos después de cantante con ellos su hit mundial -en colaboración con Nicki Minaj- Tusa, así como Ya Supérame, una de las canciones con mayor número de streaming en la historia del género así como para un artista o banda mexicana, por lo que rápidamente los videos y fotos se han hecho virales en redes sociales.

La banda de regional mexicano y la reguetonera cantaron “Tusa” y “Ya Supérame”, acompañando esta última con shots de tequila y la ovación del público (Foto: Instagram/@eduincaz)

“Desde que empecé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mí misma, ha sido poder compartir el escenario con artistas que crecí admirando, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar... Compartir nuestros estilos musicales, nuestras raíces y nuestras culturas en el escenario con todas las personas que he traído de sorpresa para ustedes ha sido un honor y un regalo no solo para ustedes sino también para mí”, inició la cantante.

Sobre el gran cariño que le tiene a la música típica de México, Karol G se sinceró sobre su deseo de seguir explorando el estilo musical, ya que además de haber disfrutado hacerlo a lado de Eduin Caz, para ella el país Azteca representa algo muy especial, pues muchos de los artistas con los que se formó durante su juventud, son mexicanos.

Eduin Caz agradeció a Karol G el momento (Foto: Instagram/@eduincaz)

“Ayer ... otra noche increíblemente especial… cantando música regional mexicano, que ustedes saben que me encantan, junto a mis amigos de @grupofirme. Wow, Wow, ¡wow!”, finalizó.

Eduin Caz agradeció a la reguetonera por la invitación a su show, a lo que la famosa señaló que estaba feliz de haber contado con su presencia: “Ustedes no saben cómo yo me siento esta noche de tenernos en el escenario, ya me tienen que invitar ustedes a mí”. Sin embargo, las sorpresas no pararon pues, muy al estilo de Grupo Firme, arrancaron la interpretación de Tusa versión regional mexicano, causando la euforia total por parte de los asistentes.

“Tú tienes que escuchar nuestra versión y la tienes que cantar con nosotros esta noche”, dijo Eduin Caz antes de cantar el tema de la colombiana. Con intensos movimientos de cadera y saltos en el escenario, el vocalista de Grupo Firme y Karol G demostraron que el reguetón y la música regional mexicana pueden dar pie a memorables colaboraciones y como acto simbólico para cerrar el momento, los tradicionales shots de tequila no pudieron faltar.

Los shots de tequila no faltaron (Foto: Instagram/@karolg)

Las reacciones en redes sociales fueron mixtas, pues mientras algunos consideran que Grupo Firme ya no tiene nada más que ofrecer al género debido a sus grandes controversias, otros aseguraron que es mejor que Karol G sorprenda con artistas pop, como fue el caso de Anahí, a otros estilos musicales.

“Me puso la piel chinita lo de Sálvame, pero con Grupo Firme se arruinó Tusa”. “El regional mexicano le quedaría increíble a la bichota, pero no con los Grupo Firme”. “Karol G podría hacerlo muy bien, pero con otros maestros menos borrachos”, externaron en redes.

