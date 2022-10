Claudia Sheinbaum presumió inversión histórica para el mantenimiento del STC Metro

El STC Metro ha recibido 50% más presupuesto que en 2018, según Sheinbaum. (Foto: CUARTOSCURO)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, rindió su cuarto Informe de Gobierno, del cual se esperaba la exposición en materia de movilidad, específicamente, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que ha reportado varias fallas en los últimos días.

Y es que en las últimas semanas, usuarios del transporte más importante de la capital mexicana han reprochado diversos desperfectos (como inundaciones, descarrilamientos, cortes eléctricos o suspensiones parciales del servicio) que conflictúan la transportación más de lo que ya se afectó por la inhabilitación parcial de la Línea 1 y total de la 12.

Pese a dichos reclamos, Sheinbaum Pardo aseguró que este Transporte Colectivo ha incrementado su presupuesto para la modernización, ampliación y mantenimiento del servicio: “El Metro no sólo no ha disminuido su presupuesto, si no está recibiendo una inversión histórica”, aseveró en su Informe.

“Tan solo este año (2022) el presupuesto en mantenimiento, sin considerar la renovación de la Línea 1, es 50% más que en el 2018″.

Actualmente, el servicio del Metro se ha congestionado por la inhabilitación parcial y total de dos de sus líneas. (Foto: Twitter/ @AdaMarqREAL)

Actualmente, el tramo oriente de la también llamada línea rosa (que corre de Observatorio a Pantitlán) se encuentra cerrado como parte de la fase 1 de la renovación total que el Gobierno capitalino arrancó desde el 11 de julio pasado.

Ante ello, la administración implementó y recomendó rutas alternas con apoyo de los autobuses RTP, Metrobús y Mexibús para sopesar la afectación que esto implicó. Sin embargo, usuarios aseguran que éstos han sido insuficientes.

De cara a dichas complicaciones, fue que Sheinbaum Pardo refrendó el compromiso de reabrir dicho tramo en febrero del 2023. A fin que en marzo se cierre del lado poniente, con miras a reabrir el segmento y toda la línea para agosto del 2023.

“Quiero agradecer a la ciudadanía su colaboración por el cierre de la línea. Vamos en tiempo y esperamos reabrir en febrero del 2023″, aseveró la mandataria, sin recordar la etapa 2 de la Modernización Integral.

Información en desarrollo...





