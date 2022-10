Tenoch Huerta fue víctima de un asalto; el atraco habría sucedió en la Condesa de la CDMX

Tenoch Huerta attends the Marvel Cinematic Universe "mega panel" at the 2022 Comic-Con International: San Diego at Hilton Bayfront in San Diego, California, U.S., July 23, 2022. REUTERS/Aude Guerrucci

Tenoch Huerta es uno de los actores más prometedores a nivel nacional, pues además de sus contribuciones en el cine, streaming y televisión mexicana, el artista próximamente debutará con el personaje de Namor en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM), sin embargo, parece que esto no lo exentó de ser víctima de un asalto.

Fue durante el viernes pasado, cuando el también activista de Poder Prieto compartió desde sus redes sociales que había perdido su dispositivo móvil.

“Amigues, me robaron el teléfono”, comenzó a escribir desde sus Instastories.

Pero esto no fue todo, ya que el también actor de Narcos México alertó a sus fans, pues también se percató que estaban intentando extorsionar desde su celular.

“Están pidiendo dinero por WhatsApp. No accedan”, advirtió.

Hasta el momento no se sabe si el famoso acudió ante las autoridades correspondientes para realizar alguna denuncia, pues no ha dado más información al respecto.

Tenoch Huerta asalto (Foto: Ig tenochuerta)

En cuanto al sitio donde se dieron los hechos, Tenoch tampoco dio más detalles, sin embargo, el medio TVNotas señaló que presuntamente el atraco aconteció en exclusiva zona de La Condesa, ubicada en la Ciudad de México.

“Algunas personas cercanas al actor mexicano y activista del movimiento ‘Poder Prieto’, detallaron que el robo fue a mano armada, pero gracias a que Tenoch entregó sus pertenencias fácilmente, no hubo agresión física y el actor se encuentra completamente sano”, se presumió en este medio, pero Huerta no ha confirmado que estas declaraciones sean ciertas.

Cabe recordar que hace unos días, Tenoch, quien participará en Black Panther: Wakanda Forever, reveló en una entrevista para Empire que su personaje Namor será un mutante, lo cuál confirma con los cómics en el cual el personaje está basado.

Namor será el tercer mutante que aparecerá dentro del UCM de manera oficial, después de que una variante de Charles X (Patrick Stewart) apareciera en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y se tanteara que Kamala Khan (Iman Vellani) podría ser una mutante durante los últimos minutos de Ms. Marvel. Esto sin duda alguna tendrá implicaciones futuras pues, todo apunta, a que en los siguientes Fases de UCM veremos a los nuevos X-Men.

Tenoch Huerta nuevas imágenes de su personaje "Namor" en el UCM (Foto: Empire)

La versión que veremos en la pantalla grande de Namor encarnada por Tenoch Huerta tendrá unos cambios importantes, pues en lugar de ser el gobernante de la Atlántida, reinará las tierras de Talocan, y las ramificaciones de la decisión de T’Challa al final de la primera cinta Black Panther lo atraen a la superficie para revelar la verdad de Wakanda al mundo.

“Después de la revelación de T’Challa al mundo de la verdadera naturaleza de Wakanda al final de Black Panther, Namor cree que Talocan está bajo amenaza. Esa decisión pone en peligro a Talocan. Y Talocan tiene que tomar medidas para protegerse”, resaltó Huerta.

Tenoch Huerta compartirá créditos con Letitia Wright como Shuri, Winston Duke como M’Baku, Danai Gurira como Okoye, Daniel Kaluuya como W’Kani, Dominique Thorne como Riri Williams/ Ironheart y Martin Freeman como Everett K. Ross.

Black Panther: Wakanda Forever será la cinta que cierre la Fase 4 del ahora Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM) y según la sinopsis oficial de la cinta “La reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje luchan para proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T’Challa”.

